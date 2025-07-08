У «Чайки» нет новых игроков, ее могут снять с Первой лиги

Фото: социальные сети ФК "Чайка"

«Чайка» не пополнилась группой новых футболистов в запланированные сроки. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Пока что предпосылок к изменению ситуации нет. 8-9 июля на сбор клуба должны были заехать игроки «Спартака» и «Леон Сатурн», которые составят костяк новой команды. Пока что в клуб никто не приехал, в команде информации по этому поводу нет. Счета «Чайки» пустуют, а на контрактах остаются лишь четыре игрока из прежнего состава.

Также агент Павел Андреев должен был не только привести игроков в команду, но и спонсора – «Лукойл», который платил бы порядка 200 млн рублей за сезон. Но организация пока не одобрила эту сумму, поэтому процедура на паузе, а вопрос о судьбе «Чайке» открыт.

В случае самоотвода «Чайки» ее место в Первой лиге займет «Волгарь», согласно регламенту, как проигравший в стыковых встречах дивизиона «А» Второй лиги.

Напомним, клуб из Песчанокопского финишировал на 13-м месте в таблице Первой лиги сезона 2024/25. В РПЛ из ФНЛ вышли «Балтика», «Торпедо» и «Сочи». Калининградцы стали чемпионами Первой лиги, а «автозаводцы» заняли вторую строчку первенства. «Сочи» же обыграл «Пари НН» (1:2, 3:1).