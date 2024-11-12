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У бывшего замминистра обороны Тимура Иванова арестовали квартиру за полмиллиарда рублей
У бывшего замминистра обороны Тимура Иванова арестовали квартиру в районе Арбата за полмиллиарда рублей.
Как сообщают РИА Новости, рыночная стоимость 300 квадратных метров в центре Москвы доходит до 555 миллионов рублей.
На жилплощади также была зарегистрирована и бывшая супруга Иванова.
Тимура Иванова обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Он не признает вину и находится под стражей с конца апреля.
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