Руc Тат
Происшествия 26 декабря 2025 10:55

У бывшего главы Сокуров изъяли 2,9 млн рублей, которые он получил незаконно

Прокуратура Лаишевского района Татарстана через суд добилась изъятия у бывшего главы Сокуровского сельского поселения Руслана Газизуллина незаконно полученных денег.

Проверка установила, что на счета Газизуллина в период с 2021 по 2023 год поступило свыше 2,9 млн рублей в виде наличных и переводов. Однако он не смог подтвердить законность этих средств.

В связи с этим прокуратура района обратилась в суд с иском о взыскании указанной суммы в доход государства. Требование надзорного ведомства удовлетворено.

Ранее полномочия бывшего главы Сокуровского сельского поселения были досрочно прекращены в связи с утратой доверия.

