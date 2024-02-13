У Булочно-кондитерского комбината Казани сменился гендиректор

Булочно-кондитерский комбинат Казани возглавил Тимур Гильмутдинов.

Новую должность он занимает с 9 февраля 2024 года, следует из базы данных контрагентов, формируемой по информации ЕГРЮЛ.

Напомним, что с 2010 года предприятие возглавлял Булат Кутдусов.

Основной вид деятельности предприятия, согласно документации, производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Компания была зарегистрирована в ноябре 2002 года.