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У Булочно-кондитерского комбината Казани сменился гендиректор
Булочно-кондитерский комбинат Казани возглавил Тимур Гильмутдинов.
Новую должность он занимает с 9 февраля 2024 года, следует из базы данных контрагентов, формируемой по информации ЕГРЮЛ.
Напомним, что с 2010 года предприятие возглавлял Булат Кутдусов.
Основной вид деятельности предприятия, согласно документации, производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Компания была зарегистрирована в ноябре 2002 года.
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