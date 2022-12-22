У бугульминки, незаконно торгующей алкоголем, нашли более 6,6 тысячи литров спиртного

Сотрудники ОЭБ и ПК ОМВД России по Бугульминскому районе установили, что уроженка Бугульмы в течение года незаконно продавала алкоголь и этиловый спирт, поставляемые из другого региона, жителям Бугульминского района.

Спиртное женщина хранила без соответствующей лицензии в трех местах: в двух гаражах и на парковке одного из магазинов. Во время осмотра помещений оперативники обнаружили более 6,65 тысячи литров спиртосодержащей жидкости без необходимой документации и акцизных марок.

Фото: МВД по РТ

На женщину возбудили уголовное дело по статье «Незаконная продажа алкоголя и этилового спирта». Максимальное возможное наказание по этой статье – лишение свободы до трех лет, напомнили в пресс-службе МВД по РТ.