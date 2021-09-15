У БСМП Челнов больницы других регионов учатся обеспечивать безопасность пациентов

Больница скорой медицинской помощи Набережных Челнов – единственная государственная клиника в России, работающая по стандартам безопасности пациента JCI. О том, как строится эта работа, на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный врач клиники Марат Мухамадеев.

В 2015 году больницу Автограда аккредитовали по международным стандартам безопасности пациента JCI, а в 2018-м БСМП получила реаккредитацию от международных экспертов о соответствии этой программе.

По словам главного врача, в России клиник, работающих по этим стандартам, всего четыре, лишь одна из них государственная, и это челнинская. В БСМП приезжают представители других больниц России, чтобы перенять опыт в использовании стандартов.

«Мы называем это информационный, образовательный туризм. К нам приезжают коллеги из других регионов», – отметил спикер.

Начинать внедрение этой системы следует с шести ключевых правил безопасности.

Правильная идентификация пациентов: в БСМП каждому пациенту выдается браслет с его именем, фамилией и номером истории болезни, чтобы медики могли точно понять, кто пациент и из какого он отделения; Повышение эффективности коммуникации: результаты анализов, в особенности настораживающие, сразу приходят на компьютер лечащему врачу и отмечаются красным цветом в истории болезни, доктор может в тот же момент скорректировать лечение; Повышение безопасности применения лекарственных препаратов высокого риска: такие препараты в клинике помечаются на стеллажах красным стикером, а для пациентов с лекарственной аллергией есть красные браслеты; Обеспечение безопасной хирургии: перед операцией на глазах у пациента намечают несмываемым маркером область, которой коснется хирургическое вмешательство, перед самой операцией медики делают тайм-аут, проверяя бригаду, сверяют данные браслета; Снижение риска инфекций через гигиену рук: используется любая возможность для агитации к обработке рук, а каждая койка обеспечена антисептиком; Снижение риска причинения вреда пациенту в результате его падения: для пациентов, которые могут упасть, используют желтые опознавательные браслеты, в БСМП используют кровати с высокими бортами, тревожная кнопка для вызова медсестры есть у каждой кровати.

На сегодняшний день все эти правила соблюдаются в БСМП Челнов, персонал регулярно проверяет свои знания о безопасности пациентов, а руководство больницы открыто к вопросам от медиков и обратной связи от пациентов.

«Мы благодаря поддержке руководства республики, нашего Министерства здравоохранения, министра Марата Наилевича Садыкова имеем возможность перенимать зарубежный опыт, где таких аккредитаций больше», – заключил Марат Мухамадеев.