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Происшествия 13 июня 2024 17:36

У брата Максима Галкина* Дмитрия прошли обыски из-за двойного гражданства

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В доме брата артиста Максима Галкина Дмитрия* силовики провели оперативные действия в связи с сокрытием им гражданства Израиля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Галкина-старшего подозревают в нарушении статьи «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства».

Как сообщил источник ТАСС, Галкин – гражданин Израиля и проживает в Израиле, но миграционные службы он не уведомил о наличии второго гражданства.

*Лицо, признанное в РФ выполняющим функции иноагента

#максим галкин
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