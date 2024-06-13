У брата Максима Галкина* Дмитрия прошли обыски из-за двойного гражданства

В доме брата артиста Максима Галкина Дмитрия* силовики провели оперативные действия в связи с сокрытием им гражданства Израиля, сообщает ТАСС.

По данным агентства, Галкина-старшего подозревают в нарушении статьи «Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства».

Как сообщил источник ТАСС, Галкин – гражданин Израиля и проживает в Израиле, но миграционные службы он не уведомил о наличии второго гражданства.

*Лицо, признанное в РФ выполняющим функции иноагента