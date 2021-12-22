У браконьеров Татарстана за год изъяли 3,8 тонны рыбы и более тысячи орудий лова

За год на территории Татарстана зарегистрировано около 1200 нарушений природоохранного законодательства в области рыболовства. Это почти на 450 случаев меньше, чем годом ранее. По выявленным фактам возбуждены 74 уголовных дела.

Такие данные привел сегодня замруководителя Средневолжского территориального управления Росрыболовства — начальник отдела госконтроля, надзора и охраны водных биоресурсов по РТ Михаил Шинкарев на заседании Республиканского совета по вопросам сохранения водных биологических ресурсов в Кабмине РТ.

«В связи с уменьшением количества выявленных правонарушений снизилась сумма наложенных штрафов, которая составила более 2,5 млн рублей. Сумма ущерба в ходе незаконной добычи составила 959 тыс. рублей. На данный момент весь ущерб нарушителями возмещен в полном объеме», — пояснил он.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий госинспекторы изъяли 1046 незаконных орудий лова: сети, остроги и другие. У нарушителей изъято и арестовано 55 транспортных средств — лодки, лодочные моторы, прицепы, автомобили. Всего у браконьеров с начала года изъято 3,8 тонны незаконно добытых водных биоресурсов.

К примеру, в Елабужском районе на Каме государственные инспекторы совместно с сотрудниками полиции задержали браконьеров. У них изъяли 248 экземпляров незаконно добытой рыбы, в том числе 60 штук стерляди, занесенной в Красную книгу РТ. Эта стерлядь реализовывалась на зеленой стоянке 945-го километра трассы М7.

«Сумма ущерба составила 370 тыс. рублей, что в соответствии с УК РФ является особо крупным размером. На данный момент это один из самых крупных выявленных ущербов за незаконную добычу водных биоресурсов за последние несколько лет», — подчеркнул Шинкарев.

Спикер также рассказал о работе оперативной группы из Татарстана на водоемах Пензенской области. В первый же день работы эта группа провела задержание браконьерской бригады в акватории Пензенского водохранилища. У нарушителей изъяли 226 экземпляров рыбы, транспортные средства и сети. Ущерб превысил 130 тыс. рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.