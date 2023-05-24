У Борисково в Казани из-за столкновения двух авто встали троллейбусы

На пересечении улиц Тульская и Горийская у жилого массива Борисково в Казани столкнулись два автомобиля, сообщили в Метроэлектротрансе.

В результате ДТП было приостановлено движение троллейбусов маршрутов 6 и 9.

Сейчас на месте работают специальные службы.

Метроэлектротранс просит жителей и гостей города заранее планировать свой маршрут с учетом аварии.