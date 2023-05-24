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У Борисково в Казани из-за столкновения двух авто встали троллейбусы
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На пересечении улиц Тульская и Горийская у жилого массива Борисково в Казани столкнулись два автомобиля, сообщили в Метроэлектротрансе.
В результате ДТП было приостановлено движение троллейбусов маршрутов 6 и 9.
Сейчас на месте работают специальные службы.
Метроэлектротранс просит жителей и гостей города заранее планировать свой маршрут с учетом аварии.
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