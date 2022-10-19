«Есть опасения, что бизнесмен отдаст долг Родине и останется один на один с банками»

Два закона, направленных на поддержку предпринимателей, которые отправляются в зону специальной военной операции, сегодня одобрил Совет Федерации. Как именно поддержат бизнесменов и как они оценивают нововведения – в обзоре «Татар-информа».

Накануне законопроекты сразу в трех чтениях приняла Государственная Дума РФ Фото: duma.gov.ru

Кредитные каникулы для владельцев бизнеса

Верхняя палата парламента России сегодня одобрила два закона, которые должны поддержать мобилизованных предпринимателей. Документы принимаются оперативно – накануне законопроекты сразу в трех чтениях приняла Государственная Дума РФ.

В частности, призванные на военную службу единственные участники обществ с ограниченной ответственностью получили возможность оформить кредитные каникулы. Второй закон позволяет предпринимателям и владельцам юрлиц при необходимости передать свои компании в доверительное управление до тех пор, пока они не демобилизуются.

«Если им не помочь, деятельность десятков, если не сотен тысяч предприятий будет просто заблокирована. Нам необходимо сделать всё, чтобы поддержать мобилизованных. Защищая безопасность нашей страны, они должны быть уверены: их семьи не бросят, а бизнес сможет продолжить свою работу», — подчеркнул Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Пять дней на решение дальнейшей судьбы бизнеса

Призванным на военную службу предпринимателям, учредителям (в том числе единственным) и участникам организаций призывная комиссия будет давать пять дней на решение организационных вопросов, связанных с тем, как будет дальше действовать их бизнес.

Мобилизованным предпринимателям призывная комиссия будет давать пять дней на решение организационных вопросов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сохранена возможность передачи управления фирмой, в том числе по доверенности. Или же можно просто сохранить регистрацию своих организаций без изменения на время участия в спецоперации. Одним словом, мобилизованным нет необходимости экстренно регистрировать закрытие своего ИП или оформлять выход из компании.

Отметим, что обществ с ограниченной ответственностью в сфере малого и среднего бизнеса с единственным владельцем-мужчиной не моложе 18 и не старше 60 лет (одновременно выполняющим функции единоличного исполнительного органа) немногим меньше миллиона — 797 тыс., или около 35% от зарегистрированных субъектов МСП-юрлиц.

Прощения долга не предполагают

В пояснительной записке ко второму законопроекту говорится, что во время кредитных каникул заемщик-предприниматель может не вносить платежи по договору. При этом правом на эту льготу он может воспользоваться в любой момент действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2023 года.

Срок таких каникул приравнивается ко всему сроку военной службы единственного участника общества, увеличенному на 30 дней. Кроме того, он может быть продлен на время его нахождения в больницах, госпиталях, других медучреждениях на излечении. Каникулы не предполагают прощения долга. Это всего лишь отсрочка платежей. Начисленные за это время проценты капитализируются и включаются в тело основного долга по аналогии с «антикризисными каникулами» для компаний малого и среднего бизнеса.

Во время кредитных каникул заемщик-предприниматель может не вносить платежи по договору Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Кроме того, приостанавливаются все взыскания средств. Для этого лишь нужно написать заявление. Для мобилизованных банкротов даже «смягчат» закон «О несостоятельности», который не позволяет им лично открывать счета в банке. В этом случае это позволят сделать: для получения довольствия. По состоянию на 1 сентября этого года долги по кредитам допустили 71,4 тыс. обществ с ограниченной ответственностью в сфере малого и среднего бизнеса. При этом портфель кредитов составил 1,18 трлн рублей (порядка 15% от общего портфеля субъектов МСП).

«Люди искренне заявляли о готовности выполнить долг перед Родиной и в то же время сохранить бизнес»

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин:

«Законопроект снимет необходимость оперативного решения юридических вопросов в случае мобилизации гражданина» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

— Действительно, вчера Госдумой в трех чтениях были приняты два законопроекта, направленных на поддержку мобилизованных предпринимателей. Одна из них, инициатива, позволяющая мобилизованным или их доверенным лицам заниматься предпринимательством, разработана мной и моими коллегами из республики Олегом Морозовым и Альфией Когогиной по итогам обращений граждан. В рамках частичной мобилизации люди искренне заявляли о готовности выполнить долг перед Родиной и защищать ее интересы. В то же время они хотели сохранить свой бизнес. Безусловно, ситуация требовала оперативного решения. В этот момент очень помогла работа оперативного штаба под руководством заместителя Премьер-министра — министра экономики Республики Татарстан Мидхата Шагиахметова, где мы также получили эти сигналы.

В итоге вместе с коллегами мы разработали законопроект, который сохранит за мобилизованными возможность оставаться в статусе индивидуального предпринимателя, позволит им участвовать в управлении организациями через доверенных лиц. Все эти возможности помогут сохранить бизнес, рабочие места. Законопроект также снимет необходимость оперативного решения юридических вопросов в случае мобилизации гражданина. Второй документ дает мобилизованным предпринимателям право воспользоваться кредитными каникулами. Напомню, ранее они уже действовали для физических лиц.

«Если толковый предприниматель, его однозначно нужно освобождать от мобилизации: так он принесет больше пользы»

«Татар-информ» попросил прокомментировать изменения законодательства экспертов.

Президент Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ Айдар Шагимарданов:

«Предприниматели не понимают, как поступить в той или иной жизненной ситуации, как быть с семьей, с делами, с бизнесом» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

— Предпринимателям важна любая помощь от государства. Их сообщества всегда с радостью воспринимают поддержку в свой адрес, потому что их бизнес — это новые рабочие места, налоги, это малое и среднее предпринимательство, на котором, в принципе, и должна держаться экономика государства. Но только время может показать результаты той или иной помощи: насколько она в данный момент была необходима и в том ли объеме и качестве оказана.

Конечно же, наша Ассоциация, как и любое другое объединение, столкнулась с частичной мобилизацией. Я не слышал от бизнесменов, чтобы возникали какие-то глобальные проблемы. Те предприятия, которые имеют бронь, ее предоставляют своим сотрудникам. А у кого ее нет – отправляются на специальную военную операцию. Но за советом ко мне обращались и обращаются многие. У большинства вопрос заключается не в том, идти или не идти. Они не понимают, как поступить в той или иной жизненной ситуации, как быть с семьей, с делами, с бизнесом. Мы стараемся эти вопросы решать. Каждый кейс разбираем индивидуально.

В части юридического переоформления бизнеса, на мой взгляд, нет никаких проблем. А вот в его фактическом переоформлении, передаче в другие руки я вижу большую опасность. К сожалению, не каждый даже очень хороший человек может стать предпринимателем. Для этого нужно обладать особенным качеством. Оно присуще только 3-5 процентам населения нашей планеты. Хороший предприниматель всегда на вес золота. И бизнес-команда собирается под конкретного предпринимателя как лидера. Если этот человек переоформит свое дело на Иванова- Петрова-Сидорова, то, я считаю, в лучшем случае фирма пойдет по наклонной, то есть будут снижаться все показатели. А в худшем случае и компания, и команда просто разрушатся. Поэтому если толковый предприниматель, то его нужно однозначно освобождать от частичной мобилизации. Так он принесет гораздо большую помощь государству, чем если поедет воевать.

У мусульманских предпринимателей нет кредитов. Мы, слава Богу, не пользуемся этим грешным продуктом. Однако, на мой взгляд, пять или даже семь дней на завершение дел – это, конечно же, очень мало. Было бы лучше, если бы давали хотя бы недели две.

«Идею с передачей бизнеса придумал тот, кто сам в этой сфере не работал» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Передоверить кому-то бизнес — считай, его похоронить»

Председатель Комитета по грузовым перевозкам и логистике Торгово-промышленной палаты РТ Сергей Сотников:

— Передоверить кому-то бизнес — считай, его похоронить. Управлять своим делом непросто: люди либо разоряются, либо становятся успешными. И это происходит благодаря таланту конкретного человека. Оставить на кого-то все дела на недельку-другую, пока отдыхаешь, — это одно. А чтобы наладить механизм, который будет месяцами работать в твое отсутствие? Идеальную систему создать еще никому не удавалось. Все почему-то вкалывают самостоятельно и никому ничего не передают. Поэтому, на мой взгляд, идею с передачей бизнеса придумал тот, кто сам в этой сфере не работал.

Что касается финансовой стороны дела — кредитных каникул, уже с первого дня было понятно, что банковская реформа назрела и даже перезрела. В то время, когда страна проходит через тяжелые испытания, банки продолжают находиться в комфортных условиях. Это по меньшей мере странно. Конечно, если человек уходит в зону СВО, бизнес надо либо замораживать, либо делать что-то еще. Это зависит от конкретной ситуации.

Льготы по кредитам нужны. Но мне не совсем понятен механизм кредитных каникул. Минимум — просто отодвинут платежи: если человека нет 6 месяцев, то значит, и платежи должны пролонгироваться на этот срок. Плюс к тому у возвратившегося должно быть время на адаптацию. Ситуация может быть всякой. Предприниматель может быть ранен или просто находиться не в лучшей форме. Ему еще нужно прийти в себя не только физически и психологически, но еще и как специалисту и каким-то образом решить все накопившиеся проблемы. Так что эта история не терпит спешки. Такие законы, безусловно, надо принимать, но необходимо провести всеобъемлющую работу.

Кредитная история вообще очень болезненная тема. Когда я беру кредит, то рассчитываю, что будет с экономикой. Мобилизованный не может знать, как будет обстоять дело, когда он вернется. Может, его предприятие к тому времени уже обанкротится? Пока он найдет работу, пока встанет на ноги, пока станет способен «тянуть» эту сумму. То же самое с ипотекой. Дай Бог, если человек возвратился живой. А ему снова: «Продолжай 20 лет вкалывать на банки». То есть возникают опасения, что бизнесмен отдаст долг Родине, а потом останется один на один с банками. Эти законы еще далеки от совершенства. На мой взгляд, нужна не просто отсрочка по платежам, а вплоть до того, что с предпринимателя нужно снимать часть нагрузки – с тем, чтобы государство взяло ее на себя.