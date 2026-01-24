У украинских военных под Ореховом в Запорожской области сдают нервы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых ведомствах России.

«Наиболее тяжелая ситуация с морально-психологическим состоянием и дисциплиной, которая может приводить к дезертирству, фиксируется на запорожском направлении, особенно в районе Гуляйполя и Орехова», – отметил источник.

Отмечается, что это связано с интенсивным натиском группировки «Днепр» на позиции украинских частей и большими потерями ВСУ, которые сейчас не могут быстро пополняться хорошо обученным подкреплением.

Случаи дезертирства случаются и на херсонском направлении, где ВСУ ведут локальные операции. Тем не менее массовому уходу мобилизованных мешает высокая концентрация украинских сил, включая спецназ и военную полицию, которые делают все возможное, чтобы не допустить такого исхода.