У участника СВО из Бугульмы родился третий ребенок

В родильном доме Бугульмы состоялась торжественная выписка жены военнослужащего. В семье Михаила и Виктории родился третий ребенок, Мирон появился на свет 15 января. Сам папа не смог принять участие в этом событии — с апреля 2023 года он находится в зоне спецоперации.

Замруководителя исполкома по социальным вопросам Ольга Плеханова, главврач Бугульминской Центральной районной больницы Александр Иванов и военный комиссар Бугульмы Рафаэль Миннетдинов поздравили маму с рождением сына, вручили цветы, свидетельство о рождении, традиционный набор для новорожденных.

«Желаем, чтобы Мирон рос здоровым и таким же мужественным, как его папа. Пусть семья будет самой счастливой!» — пожелали маме малыша.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района, новорожденный мальчик стал 27-м по счету ребенком, родившимся у военнослужащих с начала СВО.

Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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