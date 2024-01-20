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У участника СВО из Бугульмы родился третий ребенок
В родильном доме Бугульмы состоялась торжественная выписка жены военнослужащего. В семье Михаила и Виктории родился третий ребенок, Мирон появился на свет 15 января. Сам папа не смог принять участие в этом событии — с апреля 2023 года он находится в зоне спецоперации.
Замруководителя исполкома по социальным вопросам Ольга Плеханова, главврач Бугульминской Центральной районной больницы Александр Иванов и военный комиссар Бугульмы Рафаэль Миннетдинов поздравили маму с рождением сына, вручили цветы, свидетельство о рождении, традиционный набор для новорожденных.
«Желаем, чтобы Мирон рос здоровым и таким же мужественным, как его папа. Пусть семья будет самой счастливой!» — пожелали маме малыша.
Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района, новорожденный мальчик стал 27-м по счету ребенком, родившимся у военнослужащих с начала СВО.
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.
Фото, видео: пресс-служба Бугульминского района РТ.
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