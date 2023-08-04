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Происшествия 4 августа 2023 11:21

У бизнесмена из РТ нашли более тысячи пачек поддельных сигарет, возбуждено уголовное дело

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Против предпринимателя из Кукморского района возбудили уголовное дело за торговлю немаркерованной тобачной продукцией, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.

В процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Кукморскому району обнаружили у бизнесмена 1095 пачек сигарет без маркировки.

Установлено, что сигареты мужчина незаконно хранит в торговом помещении магазина в Кукморе и намеревался их продать.

По данному факту возбудили уголовное дело о производстве, приобретении, хранении и сбыте товаров без маркировки.

Мужчине грозит лишение свободы на срок до 3 лет.

#немаркированный табак #кукмор
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