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У бизнесмена из РТ нашли более тысячи пачек поддельных сигарет, возбуждено уголовное дело
Против предпринимателя из Кукморского района возбудили уголовное дело за торговлю немаркерованной тобачной продукцией, сообщили в пресс-службе МВД России по РТ.
В процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России по Кукморскому району обнаружили у бизнесмена 1095 пачек сигарет без маркировки.
Установлено, что сигареты мужчина незаконно хранит в торговом помещении магазина в Кукморе и намеревался их продать.
По данному факту возбудили уголовное дело о производстве, приобретении, хранении и сбыте товаров без маркировки.
Мужчине грозит лишение свободы на срок до 3 лет.
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