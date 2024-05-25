У берегов Японии нашли американскую подлодку USS Harder времен Второй мировой

В Южно-Китайском море, у берегов Окинавы, нашли один из известных кораблей времен Второй мировой – это американская подлодка USS Harder, которую потопили в августе 1944 года. Об этом пишет Business Insider.

Специалисты археологического отдела Командования истории и наследия ВМС США рассказали, что подлодки обычно сложно идентифицировать из-за их конструкции, однако Harder хорошо сохранился. Данные, собранные командой проекта Lost 52 (посвящен поиску и увековечению памяти всех 52 американских подлодок, затонувших во время войны), позволили идентифицировать находку.

На момент потопления на борту USS Harder служили 79 военных. Всего подлодка совершила шесть боевых походов, во время одной из вылазок потопила три японских эсминца. При крушении погибли все находившиеся на борту моряки.