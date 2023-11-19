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У берегов Турции сел на мель и разломился пополам сухогруз
У берегов Турции сел на мель и разломился пополам сухогруз Pallada под флагом Камеруна. Судно следовало из Одессы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление мореходства Минтранса Турции.
Инцидент произошел около 10 утра у порта Эрегли в провинции Зонгулдак. Причиной послужил поднявшийся шторм.
«Все 13 членов экипажа были успешно эвакуированы с судна. После эвакуации судно из-за сложных погодных условий разломилось пополам», — отмечается в сообщении.
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