У берегов Турции сел на мель и разломился пополам сухогруз Pallada под флагом Камеруна. Судно следовало из Одессы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Управление мореходства Минтранса Турции.

Инцидент произошел около 10 утра у порта Эрегли в провинции Зонгулдак. Причиной послужил поднявшийся шторм.

«Все 13 членов экипажа были успешно эвакуированы с судна. После эвакуации судно из-за сложных погодных условий разломилось пополам», — отмечается в сообщении.