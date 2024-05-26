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У берегов Сочи заметили американский дрон-разведчик
В Черном море у берегов Сочи зафиксировали американский высотный беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk. Данные об этом появились в сервисе отслеживания полетов Flightradar24.
Судя по данным сервиса, дрон вылетел с военно-морской базы Сигонелла — базы НАТО, расположенной на острове Сицилия. Сейчас беспилотник облетает территорию побережья Краснодарского края и Крыма.
В феврале советник главы ДНР Ян Гагин заявил РИА Новости, что американские БПЛА Global Hawk, выступающие в роли разведчика и целеуказателя для украинских средств поражения, должны стать законной целью для ВС России.
Беспилотники Global Hawk использовались в качестве средства наведения для атаки объектов и на суше, а также Крымского моста, уверен собеседник агентства.
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