У берегов Сочи заметили американский дрон-разведчик

В Черном море у берегов Сочи зафиксировали американский высотный беспилотник-разведчик RQ-4B Global Hawk. Данные об этом появились в сервисе отслеживания полетов Flightradar24.

Судя по данным сервиса, дрон вылетел с военно-морской базы Сигонелла — базы НАТО, расположенной на острове Сицилия. Сейчас беспилотник облетает территорию побережья Краснодарского края и Крыма.

В феврале советник главы ДНР Ян Гагин заявил РИА Новости, что американские БПЛА Global Hawk, выступающие в роли разведчика и целеуказателя для украинских средств поражения, должны стать законной целью для ВС России.

Беспилотники Global Hawk использовались в качестве средства наведения для атаки объектов и на суше, а также Крымского моста, уверен собеседник агентства.