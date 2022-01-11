У берегов Кипра произошло сильное землетрясение

У берегов Кипра произошло землетрясение магнитудой 6,6. Об этом, ссылаясь на геологическую службу США, сообщает РИА Новости.

Первые толчки были зарегистрированы в 1.07, или 4.07 по московскому времени. По данным службы, очаг залегал на глубине 19,6 км, а эпицентр находился в 115 км к северо-западу от города Лимасол.

В то же время Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) заявил, что магнитуда землетрясения составила 6,5, а очаг располагался на глубине 51 км.

Сведений о возможных жертвах и угрозе цунами не поступало.