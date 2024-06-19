У берегов Йемена затонуло торговое судно

Торговое судно, подвергшееся атаке у берегов Йемена 12 июня, предположительно, затонуло в Красном море, сообщает РИА Новости.

В районе, где последний раз фиксировалось местоположение этого судна, были обнаружены обломки и следы топливной пленки, что указывает на возможное затопление.

Инцидент произошел 12 июня, когда торговое судно подверглось обстрелу примерно в 100 км от йеменского порта Ходейда. В корпус судна попали два снаряда, возник пожар, а позже последовал третий обстрел. Однако экипажу удалось взять ситуацию под контроль, и судно продолжило движение к следующему порту назначения. 15 июня сообщалось об эвакуации экипажа.

Ответственность за атаку на себя взяло йеменское хусситское движение «Ансар Алла», контролирующее часть побережья Красного моря. Хуситы заявляли о намерении атаковать любые связанные с Израилем суда в знак поддержки палестинцев. Некоторые судоходные компании приостановили перевозки через этот регион из соображений безопасности.