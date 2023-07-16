У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла

Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 7,4 балла у берегов Аляски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.

«Эпицентр находился в 106 км к югу от населенного пункта Санд-Поинт, где проживают около 1 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 9,3 км», – указано в сообщении.

Отмечается, что объявлена угроза цунами.