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Происшествия 16 июля 2023 10:41

У берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 7,4 балла

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Геологическая служба США сообщила о землетрясении магнитудой 7,4 балла у берегов Аляски. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.

«Эпицентр находился в 106 км к югу от населенного пункта Санд-Поинт, где проживают около 1 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 9,3 км», – указано в сообщении.

Отмечается, что объявлена угроза цунами.

#землетрясение
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