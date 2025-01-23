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На главную ТИ-Спорт 23 января 2025 12:23

У «Анахайма» есть интерес к нападающему «Ак Барса» Артему Галимову

У «Анахайма» есть интерес к нападающему «Ак Барса» Артему Галимову
Фото: ak-bars.ru

К нападающему «Ак Барса» Артему Галимову существует интерес со стороны клуба НХЛ «Анахайма». Об этом сообщает агентство Winners, представляющее услуги игрока.

Переговоры между американским клубом и казанцами пока не начались, сообщает источник.

«Интерес со стороны «Анахайма» действительно существует, однако для принятия окончательного решения потребуется время. На данный момент Артем сосредоточен на текущем сезоне, а любые решения о будущем будут приниматься ближе к его завершению. Мы призываем уважать процесс переговоров и не распространять неподтверждённую информацию», – говорится в заявлении агентства.

Напомним, Артем выступает за «Ак Барс» с 2019-го года. С командой он дважды становился серебряным призером Чемпионата России и Кубка Гагарина. В текущем сезоне на его счету 46 матчей в рамках регулярного чемпионата КХЛ, где он забросил 22 шайбы и отдал 19 результативных передач.

#ХК Ак барс #НХЛ #кхл #Артем галимов
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