У российской теннисистки Павлюченковой выявили коронавирус

Первая ракетка России и 11 ракетка мира по версии WTA Анастасия Павлюченкова сдала положительный тест на коронавирус. Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

«Во вторник я прибыла в Австралию, и мой тест на СOVID-19 оказался положительным. Я была вакцинирована и готовилась к сезону в Дубае. Но мы живём в очень сложное и непредсказуемое время, так что сейчас я оказалась в изоляции в специальном отеле и, соблюдая протоколы, нахожусь под наблюдением врачей», - отметила теннисистка.

Она добавила, что в нынешнее время особенно важно следить за здоровьем. Спортсменка планирует вернуться на корт, когда это будет безопасно для всех окружающих.

Напомним, что в текущем году Анастасия Павлюченкова поучаствовала в 49 официальных матчах, 29 из них выиграла, 20 проиграла. Сейчас она занимает 11 место в рейтинге WTA, что стало лучшим результатом в ее профессиональной карьере.