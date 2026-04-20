«У аллергика каждый день – самый тяжелый»: врачи предупредили, что береза зацветет раньше

В Минздраве РФ предупредили о раннем старте сезона цветения березы – самого агрессивного аллергена средней полосы России. Пик цветения из-за теплой весны может начаться уже в эти дни. Это создает риски для аллергиков. «Татар-информ» узнал у аллергиков, как они переживают этот период, и спросил у врача, что поможет забыть об аллергии на годы.





В Минздраве РФ предупредили о раннем старте сезона цветения березы – самого агрессивного аллергена средней полосы России

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Симптомы простуды сохраняются больше недели? Срочно к аллергологу!»

Поллиноз, он же сезонная аллергия, – довольно распространенное сегодня явление. До 10-15% населения Земли страдают от реакции на пыльцу.

На днях Минздрав России предупредил о том, что в этом сезоне береза – самый агрессивный аллерген средней полосы России – начнет цвести на три недели раньше. Пик цветения из-за теплой весны может выпасть на третью декаду апреля.

Береза – это ветроопыляемое растение. Ее пыльца гладкая и мелкая, а значит, хорошо проникает в разные отделы дыхательных путей, где встречается с клетками иммунной системы.

«Аллергия к пыльце деревьев у большинства появляется в апреле-мае, когда распускаются ольха и береза. Причем за последние десятилетия в Европе период цветения березы стал длиннее на 7-10 дней. Если не контролировать сезонную аллергию по рекомендации врача, она может расширяться. Симптомы, которые раньше беспокоили только весной, могут длиться до осени», – рассказал «Татар-информу» заведующий Республиканским центром клинической иммунологии консультативной поликлиники РКБ Татарстана Алексей Лунцов.

Врач призвал с особым вниманием относиться к следующим подозрительным симптомам:

заложенность носа;

водянистые выделения;

зуд;

чихание;

покраснение глаз;

бронхоспазм.

«Если симптомы длятся дольше, чем банальная простуда, то есть больше недели и не уменьшаются, – это тревожный знак. В этой ситуации необходимо срочно обратиться к аллергологу. Специалист разберется в деталях, сопутствующих проблемах пациента и выберет оптимальный вариант индивидуального лечения, потому что универсальных рецептов фармакотерапии попросту нет», – объяснил аллерголог.

Алексей Лунцов: «Аллергия к пыльце деревьев у большинства появляется в апреле-мае, когда распускаются ольха и береза» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Самый тяжелый день аллергика описать трудно – они все тяжелые»

Об особенностях жизни с аллергией «Татар-информу» рассказали те, кого она сопровождает годами и десятилетиями.

«Впервые я столкнулся с этой проблемой в возрасте трех лет. Плохо это помню. Родители рассказывали, как одной ночью я вдруг начал задыхаться. Вызвали скорую, и меня увезли в больницу», – вспоминает Александр.

Больше всего проблем мужчина испытывает, как правило, с конца апреля до конца мая – в пик цветения березы. Чтобы облегчить симптомы, он начинает заранее принимать лекарства.

«Самые частые симптомы – это отечность и затрудненное дыхание. Кроме того, глаза начинают очень сильно чесаться и краснеть, особенно если пользоваться контактными линзами. Самый тяжелый день аллергика описать трудно, потому что они все тяжелые. Наверное, хуже всего приходится тогда, когда нужно долго находиться на улице», – сказал Александр.

По его словам, снять приступ аллергии можно, зайдя в прохладное чистое помещение, обильно умывшись прохладной водой и полежав с закрытыми глазами 20-30 минут. Вода смоет основную часть пыльцы, и за время отдыха организм придет в норму.

«Аллергия у меня проявилась в очень раннем возрасте, поэтому я бы не сказал, что она как-то влияет на повседневную жизнь. Возможно, я просто не знаю, как живут люди без аллергии. Я привык к ограничениям – например, лишний раз не выходить из дома в период цветения. А вообще всем, кто столкнулся с аллергией, я бы посоветовал как можно скорее обратиться к специалисту за консультацией», – советует мужчина.

До 10-15% населения Земли страдают от реакции на пыльцу Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Лечиться надо в спокойный период, чтобы быть готовым к весне и лету

Аллергия появилась у жительницы Казани Талии в возрасте 19 лет. Во время рядовой прогулки в парке у нее вдруг начали слезиться глаза.

«Впоследствии оказалось, что у меня аллергия не только на березу, но еще и на сорные травы. Как правило, при контакте с пыльцой начиналось слезотечение, сильный насморк и зуд в горле. Честно говоря, я немного растерялась, когда врач рекомендовал мне даже лишний раз не открывать окна, чтобы пыльца не оседала в квартире», – рассказала она корреспонденту агентства.

Талия прошла курс лечения – ей поставили несколько инъекций иммуноглобулина. Сегодня при появлении симптомов ей помогают антигистаминные препараты.

«После курса лечения аллергию я стала переносить легче. С годами симптомы у меня значительно ослабли, острых приступов не случается. Но все же в мае я часто чихаю, глаза краснеют, а голос садится», – сказала женщина.

Талия советует заранее готовиться к сезону цветения. Она сама регулярно ходила на консультацию аллерголога заранее – осенью, когда пыльца уже не витает в воздухе. Она уверена: лечиться надо в спокойный период, чтобы быть готовым к весне и лету.

Симптомы можно контролировать с помощью препаратов, но это лишь временное решение проблемы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Как аллергику пережить цветение

Как облегчить себе жизнь в период сезонной аллергии? Врачи рекомендуют:

выезжать на природу в пасмурную погоду, после дождя;

не выходить на улицу в сухую, ясную, солнечную, ветреную погоду;

выбирать для прогулок места возле водоемов – там меньше концентрация пыльцы;

чтобы пыльца меньше проникала в жилые помещения, лучше держать окна закрытыми – для проветривания подойдут системы кондиционирования, сплит-системы;

придя домой, необходимо промыть водой кожу лица, помыть голову, а лучше принять душ – это хороший способ удалить пыльцу с тела.

«Не стоит забывать о перекрестной аллергии. В ряде пищевых продуктов есть белки, похожие на главный аллерген пыльцы березы. Среди этих продуктов яблоки, груши, черешня, вишня, морковь и фундук. Следует сказать, что этот белок разрушается при термической обработке, а перекрестную реакцию вызывают продукты в сыром виде», – объяснил Алексей Лунцов.

Изменить течение аллергии можно с помощью аллерген-специфической иммунотерапии Фото: © Кирилл Каллиников / РИА Новости

Можно ли лечить аллергию аллергеном?

Симптомы можно контролировать с помощью препаратов, но это лишь временное решение проблемы. Отсюда вопрос: можно ли более эффективно изменить течение аллергии? Да, это можно сделать с помощью особого метода – аллерген-специфической иммунотерапии, сокращенно АСИТ.

«Лечение проводится с помощью аллергена. Метод не просто подавляет воспаление, а пытается сделать так, чтобы клетки иммунной системы вовсе не реагировали этим воспалением на контакт с пыльцой», – рассказал врач.

При лечении используются особые таблетки или капли под язык. АСИТ проводится амбулаторно.

Лечение начинается заранее, как минимум за три месяца до сезона цветения. Аллергию на пыльцу деревьев начинают лечить в декабре-январе, а на травы – в феврале-марте. Как итог – организм перестает реагировать на пыльцу воспалением. Потребность в лекарствах пропадает, а также снижается риск возникновения бронхиальной астмы. После АСИТ аллергия может отступить на несколько лет.