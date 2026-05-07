У Александра Абдулова обнаружили татарские корни

Среди предков знаменитого советского и российского актера Александра Абдулова были татары. На это обратил внимание портал «Миллиард.татар», изучивший справочник «Татары Узбекистана», изданный Институтом Татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ.

Будущий актер родился 29 мая 1953 года в Тобольске Тюменской области в семье Гавриила Данииловича Абдулова и Людмилы Александровны Абдуловой (урожденной Крайновой). В паспортах оба родителя были записаны русскими, но этническое происхождение отца было более сложным.

Гавриил Даниилович Абдулов родился 25 марта (7 апреля) 1908 года в селе Красное Смоленской губернии. После окончания Государственного института кинематографии он работал как актер и режиссер в Алма-Ате, Уральске и Сухуме, а в 1937-м перебрался в Фергану, где с перерывами проработал 43 года, став основателем местного Русского драматического театра. В ходе одного из перерывов трудился худруком Русского драматического театра в столице Каракалпакии Нукусе. Заслуженный артист РСФСР и Узбекской ССР.

На Великую Отечественную войну Гавриил Абдулов ушел добровольцем, дослужился до гвардии капитана, командовал разведывательной ротой 67-й гвардейской стрелковой дивизии, получил пять ран, был удостоен ордена Красной Звезды. В наградном листе в графе «Национальность» также написано «русский». Похоронен он в Фергане, где его именем названа одна из улиц.

Однако в справочнике «Татары Узбекистана» указано, что при рождении Гавриил Даниилович первоначально был записан как Габдулла Даниялович. Его отец изначально носил имя Даниял и лишь после крещения в православие взял имя Даниил. А отцом Данияла-Даниила, дедом Гавриила и прадедом Александра был тот, от чьего имени была образована фамилия, – татарин Абдула Абдулович.

Абдула Абдулович переселился в Смоленскую губернию, где со временем обрусел. Имя прадеда (и его отца) происходит от мусульманского личного имени Абдаллах, которое в переводе с арабского означает «раб Аллаха».

Фамилия же была образована в советское время при паспортизации. Тогда мусульманам, у которых раньше не было официальных фамилий, их образовывали по имени отца: сын Абдулы стал Абдуловым.