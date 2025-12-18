«У аферистов совести нет»: как обманывают при покупке билетов на новогодние елки

Праздничные концерты, новогодние елки, квесты и билеты на поезда и самолеты – спрос на все это в праздники растет в геометрической прогрессии. Этим пользуются и кибермошенники, которые создают поддельные сайты и воруют деньги у тех, кто хотел хорошо провести каникулы. Как не стать жертвой мошенников, рассказали в МВД Татарстана.





Спрос на покупку билетов на всевозможные представления и концерты перед Новым годом и каникулами увеличивается в разы

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Обычно люди узнают, что купили билеты у мошенников, когда уже стоят на пороге концертного зала»

В преддверии новогодних праздников и в каникулы спрос на покупку билетов на всевозможные представления и концерты увеличивается в разы. Люди спешат на выступления любимых исполнителей и стараются подарить впечатления своим детям. Однако радость от предстоящих событий может в миг улетучиться, если вдруг окажется, что билеты были куплены у мошенников. Эпоха перекупщиков и спекулянтов прошла, но активировались кибермошенники.

«Обычно люди узнают, что купили билеты у мошенников, когда уже стоят на пороге концертного зала. Схема, по которой действуют мошенники, стандартная, но люди продолжают попадаться из года в год», – рассказывает оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ Радис Юсупов.

Как правило, обманывают через фишинговые сайты, созданные мошенниками. На первый взгляд эти веб-страницы не вызывают никаких подозрений, после оплаты выдается билет, но на самом деле он не представляет никакой ценности и является подделкой.

«Это могут быть сайты по продаже билетов на концерты, выставки, спектакли. Может быть, даже так, что билеты будут продаваться на мероприятия, которые в городе даже не запланированы – аферисты будут привлекать своих жертв яркими афишами о мероприятиях с участием известных артистов», – объясняет Радис Юсупов.

Если вы просто купите ненастоящие билеты – это еще полбеды, подчеркивает эксперт.

«При оплате вас попросят ввести банковские данные и тогда есть риск, что с вашей карты спишут все деньги, которые там есть. Или после оплаты появится окошко с надписью о том, что платеж не прошел. Вы будет кликать на кнопку “оплатить” снова и снова, пока не поймете, что оплата прошла несколько раз. Но вернуть деньги назад не получится, – на сайте либо вообще не будет телефона для обратной связи, либо он окажется не действующим», – рассказывает сотрудник МВД.

Радис Юсупов: «При оплате вас попросят ввести банковские данные и тогда есть риск, что с вашей карты спишут все деньги, которые там есть» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Вы нажмете на кнопку “возврат”, и с вашего счета снова спишутся деньги»

Еще один сценарий развития событий – вы все-таки сможете связаться с поддержкой и вам даже предложат вернуть деньги.

«Вам сначала могут сообщить, что на сайте произошел технический сбой и попросят заполнить форму возврата билетов, но при ее заполнении нужно будет снова ввести данные своей банковской карты. Вы нажмете на кнопку “возврат”, и с вашего счета снова спишутся средства. Таким образом суммы ущерба могут в разы превысить стоимость билетов», – подчеркнул Радис Юсупов.

Чтобы распознать сайт-подделку, необходимо обращать внимание на веб-адрес – он может отличаться от оригинального на одну букву или цифру.

«Информация на фишинговых сайтах, как правило, не полная – содержатся только сведения о покупке билетов и отсутствовать дополнительная. Также может отсутствовать контактная информация, юридический адрес, содержаться ошибки в тексте. Оформление может быть полностью скопировано с оригинального сайта, что вводит пользователя в заблуждение, поэтому на это не нужно обращать внимание», – отметил Радис Юсупов.

При оплате любой услуги или товара в интернете проявляйте бдительность. Иначе рискуете не только остаться без денег, но и испортить себе настроение в праздники Фото: © «Татар-информ»

«Размещают объявление о продаже билета, говорят, что сами не смогли пойти, поэтому решили продать билет»

Еще один способ обмана с билетами – продажа их на сайтах бесплатных объявлений.

«Мошенники размещают объявление о продаже билета, говорят, что сами не смогли пойти, поэтому решили продать билет. Легенды могут быть разные. Как только покупатель переводит деньги, связь с продавцом прерывается. Не увидев человека и не убедившись, что у него действительно есть билеты, люди совершают покупку. Это большая ошибка», – рассказывает сотрудник МВД.

Такая же история может произойти с покупкой билетов на поезда и самолеты – здесь мошенники снова пользуются ажиотажным спросом в новогодние каникулы и активно создают свои сайты, через которые крадут деньги.

«Все, что в праздники пользуется спросом, мошенники используют в своих целях: билеты на квесты, выставки, розыгрыши призов и многое другое. Поэтому при оплате любой услуги или товара в интернете проявляйте бдительность. Иначе рискуете не только остаться без денег, но и испортить себе настроение в праздники, а у аферистов совести, как известно, нет, они могут наживаться и на праздниках, и на благотворительности», – советует эксперт.

Чтобы распознать фишинговый сайт можно воспользоваться сервисом Whois.С его помощью можно узнать, как давно был создан сайт и в какой стране он был зарегистрирован. Также можно подать жалобу на «Госуслугах», и на сайте «Антифишинг».

«Так как сайты мошенников быстро блокируют, существуют они всего два-три месяца. Поэтому если вы увидели, что сайт создан недавно, это должно вызвать подозрения», – объяснил сотрудник МВД.