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У 42-летнего казанца обнаружили более килограмма различных наркотиков
На улице Сабан в Казани полицейские задержали 42-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.
При досмотре полицейские обнаружили в карманах его одежды и сумке 12 свертков с мефедроном. В машине казанца нашлись еще 35 аналогичных упаковок, содержащих, как установила экспертиза, гашиш и PVP общим весом свыше 28 граммов.
Кроме того, правоохранители провели обыск жилища подозреваемого, где обнаружили и изъяли электронные весы, упаковочный материал и множество пакетиков с неизвестными веществами. Согласно исследованию, содержимым являются различные наркотики синтетического и растительного происхождения общей массой порядка 1 кг.
В настоящее время возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу. Расследование продолжается.
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