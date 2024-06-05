У 42-летнего казанца обнаружили более килограмма различных наркотиков

На улице Сабан в Казани полицейские задержали 42-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

При досмотре полицейские обнаружили в карманах его одежды и сумке 12 свертков с мефедроном. В машине казанца нашлись еще 35 аналогичных упаковок, содержащих, как установила экспертиза, гашиш и PVP общим весом свыше 28 граммов.

Кроме того, правоохранители провели обыск жилища подозреваемого, где обнаружили и изъяли электронные весы, упаковочный материал и множество пакетиков с неизвестными веществами. Согласно исследованию, содержимым являются различные наркотики синтетического и растительного происхождения общей массой порядка 1 кг.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу. Расследование продолжается.