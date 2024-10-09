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Происшествия 9 октября 2024 11:55

Полицейские поймали юного казанца с большой партией синтетики

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В Казани 18-летнего жителя подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает МВД по РТ.

Во время личного досмотра полицейские обнаружили у юноши 29 свертков с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что это наркотическое средство «эфедрон» общей массой более 86 граммов.

Кроме того, на месте происшествия оперативники обнаружили еще три грамма эфедрона.

Фигурант арестован. Возбуждено уголовное дело.

#наркотики
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