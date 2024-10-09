Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Полицейские поймали юного казанца с большой партией синтетики
В Казани 18-летнего жителя подозревают в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает МВД по РТ.
Во время личного досмотра полицейские обнаружили у юноши 29 свертков с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что это наркотическое средство «эфедрон» общей массой более 86 граммов.
Кроме того, на месте происшествия оперативники обнаружили еще три грамма эфедрона.
Фигурант арестован. Возбуждено уголовное дело.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников