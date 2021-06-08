У 17-летнего казанца, гулявшего по железнодорожным путям, нашли 25 свертков с мефедроном

У гулявшего по железнодорожным путям подростка на Ометьево нашли свертки с наркотиками, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Казанской транспортной полиции.

Стражи порядка задержали 17-летнего юношу во время перехода ж/д путей в неположенном месте и доставили его в подразделение по делам несовершеннолетних. Туда же пригласили его родителей для разъяснительной беседы.

На подростка составили протокол за действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Позже во время досмотра полицейские обнаружили у него 25 свертков с неизвестным порошком. Экспертиза показала, что это мефедрон. Стражи порядка установили, что юноша планировал сбыть этот наркотик позднее.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы до 20 лет.