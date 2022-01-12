У 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией будет свой сайт

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» создаст сайт, посвященный 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией. Об этом на профильном заседании оргкомитета события в Казанском Кремле сообщил заместитель Премьер-министра РТ, председатель нацсовета «Милли Шура» ВКТ Василь Шайхразиев.

«Республиканским агентством по печати и массовым коммуникациям „Татмедиа“ проработан вопрос создания сайта, посвященного 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией в домене 1100летиеислама.рф», — сказал спикер.

Сайт будет вестись на русском, татарском, английском и арабском языках и содержать весь объем медиапродукции, касающейся юбилейной даты.

Также агентство ведет подготовку к проведению Всероссийского конкурса журналистов «Многоликая Россия» с включением специальной номинации «Лучший медиапроект к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией». Старт конкурса будет дан в феврале, церемония награждения пройдет в октябре этого года.