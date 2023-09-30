У 10 автобусных маршрутов изменится схема движения из-за полумарафона в Казани

Утром 1 октября часть автобусных маршрутов изменят схему движения из-за проведения Казанского национального полумарафона. Об изменениях в курсировании общественного транспорта рассказал Комитет по транспорту.

Так, с 7 до 9 утра не будут ходить автобусы №28 и 28а. Первый транспорт выйдет на улицы города в 9.00.

В эти же часы из-за перекрытия проспекта Амирхана на участке от ул.Сибгата Хакима до моста Миллениум и по самому мосту в обоих направлениях изменятся маршруты автобусов №43 и 54. Они будут следовать в направлении от проспекта Амирхана к проспекту Ямашева, 3-й транспортной дамбе, ул.Ершова, Вишневского и далее по маршруту.

С 7.30 до 9 утра автобусы №74,74 и 62 будут пропускать остановку «ДВВС».

Кроме того, с 8 до 9 утра из-за ограничений по ул.Батурина на участке от ул.Карла Маркса до Кремлевской набережной автобусы №22, 28, 28а и 89 будут следовать по ул.Карла Маркса, ул.Пушкина, ул.Право-Булачной,, Кремлевской дамбе и далее по маршруту.

Скриншот мэрии Казани

Ранее «Татар-информ» рассказывал о том, какие улицы будут перекрыты на время подготовки и проведения соревнований.