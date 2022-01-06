ТЮЗ Нижнекамска представит на Рождественских встречах пролог «Свет Вифлеемской звезды»

Завтра, 7 января, в Доме народного творчества Нижнекамска состоятся Рождественские встречи. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала один из главных организаторов праздника, ответственный секретарь местного Русского общества Раиса Павелкина.

Рождественские встречи начнутся в 14.00 с выставки изделий декоративно-прикладного искусства нижнекамских мастеров. Также гостей ждут новогодняя фотозона, народные игры, розыгрыши и конкурсы с участием Деда Мороза и Снегурочки.

В 15.00 начнется вторая часть праздника. «Во второй части состоится праздничная концертная программа, в которой принимают участие заслуженная артистка РТ Оксана Ялтанская, народные фольклорные ансамбли „Забава“ и „Забавушка“, народный ансамбль русской песни „Ромашка“, ансамбль „Капелла“, ансамбль казачьей песни „Вольные распевы“, ансамбли песни и танца „Нардуган“ и „Тулпар“, хореографические коллективы „Аллегро“ детских садов №44 и №90, солисты Лариса Чуракова, Вера Федорова, Екатерина Цыганова и Елизавета Маркелова, воспитанники воскресной школы, мастер художественного слова Павел Буханов. Ведущие концерта — Ольга Валиуллина и Михаил Юсупов», — рассказала собеседница агентства.

Впервые в городском празднике «Рождественские встречи» примет участие Театр юного зрителя под руководством главного режиссера, заслуженного работника культуры РТ Татьяны Пляшевой. В прологе артисты театра представят зрителям совместно с хореографическими коллективами театрализованное представление «Свет Вифлеемской звезды».