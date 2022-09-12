ТЮЗ Казани проведет образовательный форум для педагогов детских театров «Поколение NEXT»

Казанский ТЮЗ с 19 по 21 сентября проведет II Всероссийский театрально-образовательный форум для руководителей и педагогов детских театральных коллективов фестиваля «Поколение Next». Мероприятие с темой «Искусство педагогики. Этика работы при постановке спектакля с детьми и подростками в театральном коллективе» пройдет с онлайн-формате, анонсировала на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

«Образовательный форум затронет, на мой взгляд, одну из интереснейших тем – искусство педагогики, этики работы при постановке спектаклей с детьми и подростками в театральном пространстве. Неслучайно откроет новый 90-й театральный сезон премьера прошлого сезона “Здесь был Кай”», – сказала Юлия Адгамова.

Фестиваль «Поколение NEXT», напомнила директор Казанского ТЮЗа Айгуль Горнышева, проходит с 2019 года по инициативе самого театра. Первоначально это был фестиваль, где детские театральные коллективы презентовали свои работы. В 2020 году, в период пандемии, мероприятие было переформатировано в онлайн-режим и получило таким образом логичное продолжение в виде дистанционной образовательной площадки, что немаловажно – бесплатной для участников. В тот год в нем приняли участие 300 театральных деятелей, руководителей и преподавателей театральных студий из 30 городов России и 5 стран. А сам фестиваль с тех пор чередует через год образовательную и фестивальную, показательную программы.

«Компетенции тех, кто работает с детскими театральными коллективами, требуют методического ведения. В этом году мы проводим форум, формат которого уже стал всероссийским», – подчеркнула Горнышева.

Спикерами форума «Поколение NEXT-2022» станут российский актер, кинорежиссер, сценарист Дмитрий Крестьянкин (Санкт-Петербург), режиссер и театральный педагог Светлана Ханжина (Тюмень), актер Иван Куркин (Санкт-Петербург) и Татьяна Климова (Москва).