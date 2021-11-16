ТЮЗ Казани представит спектакль по Шварцу, который впервые откроет зрителю зеркальный зал

Казанский ТЮЗ 20 и 21 ноября представит премьеру спектакля «Тень» по одноименной пьесе уроженца Казани Евгения Шварца в постановке питерского режиссера, неоднократного номинанта «Золотой Маски» Петра Шерешевского.

Постановка первой пополнит репертуар театра по итогам прошедшей в октябре режиссерской лаборатории «125». Театральные экзерсисы получили такое численное название в связи со 125-летием драматурга Шварца, которому они и были посвящены.

«Участник лаборатории режиссёр Пётр Шерешевский поставил спектакль на зеркальной сцене ТЮЗа. Руководством театра было решено и в дальнейшем оставить его там (для показа зрителям уже согласно афише сезона – прим. Т-и). Пока это единственный спектакль в нашем репертуаре, который будет идти на зеркальной сцене», – пояснили ИА «Татар-информ» в пресс-службе театра.

Спектакль расскажет о разочаровавшемся в любви молодом человеке, который создает барьеры, чтобы избежать новой боли. Такая жизнь все больше коверкает его природу, погружая все больше в теневую сторону души. Режиссер попытался поместить текст пьесы Шварца в иные обстоятельства и в иное время, чтобы переосмыслить шварцевский «счастливый конец».

Роли в спектакле исполнили народный артист Татарстана Михаил Меркушин, заслуженные артисты республики Павел Густов и Алексей Зильбер, артисты Виталий Дмитриев, Полина Малых, Ярослав Кац и Дарья Бакшеева. Уроженец Ленинграда неоднократный номинант Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» режиссер Петр Шерешевский поставил уже более полусотни спектаклей в театрах России, в настоящее время являясь главным режиссером Камерного театра Малыщицкого в Санкт-Петербурге.

В ноябре запланированы три показа спектакля «Тень», в декабре – два. Постановка рекомендована к просмотру зрителям старше 18 лет, кроме того для посещения ТЮЗа необходим QR-код.