ТЮЗ Казани представит четыре спектакля-финалиста фестиваля «Поколение NEXT»

Казанский Театр юного зрителя с 20 по 23 сентября проведет Всероссийский фестиваль детских театральных коллективов «Поколение NEXT», жюри которого рассмотрело в этом году 120 заявок и выбрало из них лишь четыре спектакля-финалиста. Событие с серией мастер-классов для коллективов-участников и показами постановок победителей анонсировал на тематической пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заместитель министра культуры РТ Дамир Нутфуллин.

«Я считаю, что молодежных проектов не бывает много. Их должно быть всегда много. И только тогда, когда мы перестанем слышать в сводках происшествий об АУЕ, [подобных] субкультурах, мы сможем действительно говорить о том, что молодежных проектов у нас достаточно. Цель Всероссийского фестиваля детских театральных коллективов „Поколение NEXT” — сохранение и развитие детского театрального движения. А оно у нас есть. К тому же иногда профессиональные актеры не могут так играть, как играют дети», — подчеркнул Нутфуллин.

Как сообщила программный директор Всероссийского фестиваля детских театральных коллективов «Поколение NEXT» Дарья Хуртина, 16 экспертам фестиваля пришлось на этапе обработки заявок просмотреть 5261 час видеозаписей спектаклей. Заявки подали коллективы из 30 регионов России, а также из Казахстана и Беларуси. В шорт-лист вошли 34 постановки. Во время онлайн-церемонии награждения участников «Поколения NEXT», которая намечена на 23 сентября, среди последних будут названы дипломанты и лауреаты.

«Финалистами стали четыре совершенно разных коллектива, постановки — разножанровые спектакли. Например, театр из Гусиноозерска (Бурятия) везет спектакль с куклами („Родничок” — прим. Т-и), но все равно это спектакль драматический — ортодоксальный, архаичный, традиционный. Студия творческого и ментального развития „Ихлас” из Казани, где занимаются дети с ментальной инвалидностью, покажет интересный инклюзивный спектакль», — пояснила Хуртина.

В число лучших работ, представленных на фестиваль в этом году, также вошли постановка творческой лаборатории ТеатRoom из Петрозаводска (для детей 11–13 лет) и две работы театральной мастерской «ТеМа» из Тюмени (для зрителей 14–18 лет).

Посмотреть спектакли-победители можно будет бесплатно — по предварительной регистрации на сайте Казанского ТЮЗа.

За время проведения фестиваля коллективы его победителей станут участниками обучающих мастер-классов по актерскому мастерству, сценической речи, пластике и вокалу от ведущих театральных педагогов Татарстана и профессиональных артистов: народной артистки РТ Елены Ненашевой, заслуженных артистов РТ Павла Густова и Гузель Шакирзяновой, основателя инклюзивного проекта «Практика движения» Евгения Скрипачева.