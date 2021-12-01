ТЮЗ Казани отметил 89 лет, запустив обратный отсчет до юбилея в будущем году

Фото: Владимир Васильев/ИА "Татар-информ"

Казанский ТЮЗ в честь своего 89-летия приготовил для зрителей несколько сюрпризов до начала вечернего спектакля в день основания театра, 30 ноября. Директор ТЮЗа Айгуль Горнышева поприветствовала пришедших на постановку «Папамамалогия», поблагодарила зрителей за внимание к репертуару и дала старт символическому обратному отсчету дней до 90-летнего юбилея театра.

Самым приятным сюрпризом стал розыгрыш абонементов на посещение трех любых спектаклей ТЮЗа на двоих. Тянуть жребий поручали детям: они вытаскивали бумажки с числами, зрители сравнивали их с числами на своих номерках из гардероба. Счастливчикам, помимо абонементов на спектакли, также доставалась сувенирная продукция с символикой, разработанной для театра ее художниками Надеждой Ивановой и Артуром Миннуллиным.

«Надеюсь, вы придете и на наш юбилейный вечер. Будем надеяться, что к тому времени все ограничения [из-за пандемии коронавируса] будут сняты», – сказал ведущий праздничного розыгрыша заслуженный артист РТ Дмитрий Язов.

Директор театра намекнула, что в преддверии юбилея Казанского ТЮЗа розыгрыши абонементов на спектакли станут регулярными.

«Абонементы мы будем разыгрывать, конечно, не перед каждым спектаклем, по каким-то поводам: есть юбилеи наших спектаклей, есть знаменательные даты в жизни нашего театра. За 89 лет история легендарного Казанского ТЮЗа наполнена яркими, счастливыми моментами. Мы стараемся помнить только хорошее. Приближается наш юбилей, хотелось бы, чтобы вместе с нами был наш преданный зритель и новый зритель к нам приходил. А год впереди у нас очень интересный, очень насыщенный – и много фестивалей, и гастроли, и долгожданные ремонтные работы, которые мы очень-очень ждем», – сказала в беседе с корреспондентом ИА «Татар-информ» Айгуль Горнышева.

В приоритете раздачи театральных бонусов, призналась она, – зрители, являющиеся подписчиками соцсетей ТЮЗа, поскольку «дружба и любовь должны быть не на один день, не на один вечер, не только ради подарка, а вдолгую». О предстоящих розыгрышах абонементов ТЮЗ будет извещать у соцсетях, там же, по словам директора, в дальнейшем могут разыгрываться абонементы за репосты и ответы на вопросы.

«Хочется в предюбилейный год погрузить всех в историю нашего театра, смотивировать зрителя больше узнать о театре», – подчеркнула Айгуль Горнышева.

Она также отметила, что архитекторы начали разработку проекта реставрации исторической части здания, являющейся памятником архитектуры и переданной несколько лет назад ТЮЗу. Но к юбилею, вероятно, реставрация здания ещё не будет завершена.

«Нам бы, конечно, очень хотелось, чтобы это успелось к 90-летию, но лучше немного потерпеть, но чтобы все хорошо было сделано. Работы будут разделены на этапы: этап за этапом, шаг за шагом – слона будем есть по кусочкам. Не теряя энтузиазма, мы будем идти от одной маленькой победы к другой, чтобы вместе прийти к большой победе, большому красивому ТЮЗу», – резюмировала Горнышева.

В день 89-го дня рождения Казанского ТЮЗа зрители увидели новинку театра спектакль в стиле Minecraft по одноименному произведению Григория Остера «Папамамалогия». Постановка совсем молодая, ее премьера состоялась в июне, в завершении 88-го театрального сезона.