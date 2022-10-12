Казанский ТЮЗ анонсировал первую премьеру юбилейного сезона – «Шварц, человек, тень»

Казанский ТЮЗ готов представить 20 и 21 октября первую премьеру своего юбилейного, 90-го сезона – спектакль «Шварц, человек, тень» по пьесе Маргариты Кадацкой. Постановку реализовал неоднократный номинант Российской театральной премии «Золотая Маска» Дмитрий Егоров. Спектакль, напомним, родился в стенах Казанского ТЮЗа в прошлом году, во время режиссерской лаборатории «125», посвященной юбилею известного советского сказочника, драматурга, уроженца Казани Евгения Шварца.

Премьера необычна тем, что действие спектакля будет происходить в фойе театра, при этом зрители все же будут размещены в креслах, обратили внимание корреспондента «Татар-информа» в пресс-службе ТЮЗа.

«Продолжительность спектакля – час 45 минут, он рассчитан на 40 зрителей, причем в возрасте от 14 лет. Это постановка, в которой сам Шварц, автор пьес “Обыкновенное чудо”, “Золушка”, “Дракон”, “Тень”, “Красная Шапочка” и других, встречается со своими современниками и персонажами своих же сказок и пьес. Это спектакль о жизни и творчестве Евгения Шварца, основанный в том числе на его дневниках», – пояснили информагентству в театре.

Роли в спектакле исполнят народный артист Татарстана Сергей Мосейко, заслуженные артисты республики Елена Калаганова, Владимир Никитин, Елена Синицына, Гузель Шакирзянова, Дмитрий Язов, Александр Яндаев, артисты Евгений Быльнов, Диана Никульцева, Валерий Антонов, Гузель Валишина. Особо в премьере проработаны свет (художником по свету Анией Шепелюк) и видеоконтент (Филиппом Замахаевым).

Спектакль поставлен Казанским ТЮЗом по Федеральному проекту «Культура малой Родины».