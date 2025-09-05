Тюркский кинематограф перешел от исторических картин к остросоциальным драмам

В театре Камала проходит открытие XXI Казанского международного кинофестиваля «Алтын минбар». Для участия в фестивале было принято 845 заявок из 67 стран. На первой фестивальной пресс-конференции отборочная комиссия фестиваля рассказала, как проходил процесс отбора на казанский кинофорум.

«Девиз кинофестиваля всегда настраивает отборочную комиссию на то, что мы должны иметь открытое мышление и рассматривать фильмы, которые ложатся в русло ценностей ислама и общечеловеческих ценностей», – рассказала журналистам председатель отборочной комиссии «Алтын минбара» Нина Кочеляева.

За исламские ценности отвечает заведующий кафедрой филологии и страноведения Российского исламского института Тимур Шайхуллин. Он отбирает документальное кино и участвует в отборе игровых фильмов. По замечанию Кочеляевой, Шайхуллин тщательно обозначает позиции, которые противоречат ценностям фестиваля.

«Вам покажется странным, но сейчас это самый свободный фестиваль», – заявила председатель отборочной комиссии.

Свободный в том смысле, что на комиссию «не давят» ни оргкомитет кинофестиваля, ни Духовное управление мусульман, пояснила Кочеляева. Программа киносмотра не ограничена по тематике и географии картин. В то же время у фестиваля есть ограничения религиозные, несмотря на то, что в прошлом году из его названия ушло слово «мусульманский».

«Традиционно мы стараемся не допускать кинокартины, которые содержат сцены насилия, унижения достоинства человека, дискриминации по религиозным и национальным признакам, сексуальные сцены и все, что противоречит исламу и традиционным семейным ценностям. Такие фильмы мы не допускали к участию в фестивале», – сказал Шайхуллин.

Но какие социально-значимые откровения может подарить фестиваль при наличии такого отбора? Нина Кочеляева в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» выделила ярко выраженный феминистский тренд.

«Мы были удивлены нарастающей феминистской повесткой в арабских и азиатских странах. Если в азиатских странах, таких как Корея, Япония, эта история привычная, то Малайзия, Сирия, Марокко и Иран это уже выходящая за рамки история», – рассказала «Татар-информу» Кочеляева.

«У нас спектр сдвинулся в сторону современных и актуальных проблем, [стало] больше социальной драмы», – рассказала член комиссии, генеральный директор «Eurasia Global Connecting» Светлана Слапке.

Социальная направленность «заразила» и картины тюркского мира. По словам Слапке, последние несколько лет в этой секции практически нет исторических картин.

«Весь тюркский мир развернулся в сторону актуальных проблем и конфликтов. Все картины этой секции являются остросоциальными драмами», – считает она.

По словам Нины Кочеляевой, рост наблюдается и у татарстанских картин. Для них проводится отдельный «Национальный конкурс». Среди них председатель комиссии отметила короткий метр юного режиссера Амира Аббясова и руководителя Департамента культуры ДУМ РФ Рената Абянова «Нарисованные снегом». По ее словам, с большим восторгом публика приняла и новый фильм Юлии Захаровой и Ирека Хафизова «Дочки-матери» на премьере в Москве.

«Приятно, что татарстанское кино сейчас может конкурировать и принимать участие в международных конкурсах. Если мы посмотрим на картины даже пятилетней давности, это было достаточно редкое явление», – рассказала на пресс-конференции Кочеляева.