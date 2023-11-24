Тюменские таможенники передали изъятые коммутаторы для IT-техники казанским суворовцам

Тюменские таможенники изъяли и передали в Казанское суворовское военное училище три коммутатора для IT-техники. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Татарстанской таможни со ссылкой на Тюменскую таможню.

Как выяснилось, товары стоимостью более 250 тысяч рублей выявили во время выездной проверки на внутреннем рынке Нижневартовска. Таможенники установили, что иностранная продукция находится в обороте на территории России незаконно.

Фото: © Пресс-служба Тюменской таможни

Тогда предприниматель не смог предоставить декларацию и подтвердить уплату таможенных платежей на оборудование. Не дожидаясь окончания положенного законом срока предприниматель обратился в таможню с отказом от права собственности на имущество.

Таможенники передали материалы в суд, который вынес решение о признании товаров бесхозяйными и обратил в собственность государства.

«Мы провели переговоры с представителями Казанского суворовского военного училища, которые согласились принять товары в пользование. Теперь коммутаторы будут способствовать учебному процессу», – поделился заместитель начальника Тюменской таможни Сергей Боровинский.