Тюлячинский производитель дверей направил 22 млн рублей на расширение производства

Тюлячинская компания «Авангард-строй», производящая металлические двери и окна, направила 22 млн рублей на расширение производства. Об этом рассказал журналистам заместитель директора по технической безопасности предприятия Дмитрий Пенкин.

«Фонд поддержки предпринимателей оказал нам большую помощь, выдав займ, на который мы смогли построить новый цех площадью 1,2 тыс. кв. метров», — отметил Пенкин.

Он добавил, что сейчас строительство цеха продолжается. В ближайшее время в здание проведут электричество, газ и отопление. Ввести новый цех в эксплуатацию компания планирует в IV квартале этого года.

Предприятие расположилось на территории промышленного парка «Тюлячи», благодаря чему оно может пользоваться республиканскими мерами поддержки резидентов промпарков.

«Специально для резидентов промпарков Министерство экономики РТ с 2020 года поддерживает программу “Строительство”, по которой можно получить до 30 млн рублей сроком до пяти лет под 5% годовых», — заявил заместитель руководителя Центра микрофинансирования Фонда поддержки предпринимательства Минэкономики РТ Рамзиль Гатауллин.

Основное направление деятельности компании — производство противопожарных металлических дверей, противопожарных люков и квартирных дверей. Кроме того, фирма развивает свои компетенции в художественной резке металла и производит оригинальные ворота, ограждения и калитки.