Тюльпаны в ночном небе: на заводе пиролиза КОС завершили оформление нового арт-объекта

В рамках программы креативного брендинга «Казаньоргсинтез» завершил оформление нового арт-объекта на заводе пиролиза. Три ресивера сжатого воздуха украсили изображения тюльпанов в ночном небе. Эти работы стали частью масштабной инициативы по превращению промышленных объектов в символы, подчеркивающие уникальность, культурное и природное богатство региона.

Тюльпан – это национальный татарский символ. Он олицетворяет пробуждение, возрождение и обновление. Изображения выполнены в глубоких и насыщенных оттенках, создавая эффект таинственности, и гармонично сочетаются с металлической фактурой ресиверов. В темное время суток ресиверы напоминают ночные тюльпаны, распускающиеся на фоне индустриального пейзажа. Такой эффект достигается за счет особой технологии нанесения светопоглощающих и светоотражающих красок, которые подчеркивают объем и глубину изображений.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Завод пиролиза «Казаньоргсинтез» специализируется на производстве этилена, пропилена и других углеводородов, которые служат важными компонентами для последующего производства полимеров и пластмасс. Это ключевое звено в цепочке переработки углеводородного сырья, обеспечивающее стабильные поставки продукции для различных отраслей промышленности.

Завод стал уже четвертым промышленным объектом, получивши креативное оформление на площадке предприятия. Первые три появились на заводе поликарбоната.

Программа креативного брендинга создает пространства, где человек ощущает единение с окружающей средой. Арт-объекты уже стали популярными среди промышленных туристов – с 2022 года на заводе побывали более 4 тыс. человек.