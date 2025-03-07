Тюльпаны, мимозы и розы: сколько стоят букеты к 8 Марта в Казани и как можно сэкономить

Каждый год в преддверии Международного женского дня продажи цветов в Казани начинают бить рекорды, а рынки города заполоняют продавцы тюльпанов и мимоз. Сколько будет стоить букет на праздник в этом году и как сэкономить на покупке – в материале «Татар-информа».





В преддверии 8 Марта продажи цветов начинают бить рекорды

Фото: © «Татар-информ»

Салоны готовятся к наплыву покупателей

Ежегодно в Международный женский день цветочные лавки и салоны заполняет множество покупателей, которые хотят поздравить своих родных и близких. Магазины же активно готовятся к ажиотажу, увеличивают объемы закупок и нанимают дополнительных рабочих.

Так, уже с 4 марта в крупных сетях Казани начали привлекать временных сотрудников для того, чтобы заранее подготовить огромное количество цветочных композиций и справиться с потоком клиентов в сам праздник.

Цветочные лавки, салоны и магазины активно готовятся к ажиотажному спросу на цветы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мы заранее подготовились к большому наплыву покупателей. С 4 марта мы начали привлекать дополнительных флористов и консультантов, чтобы максимально эффективно обслуживать клиентов. Это позволяет нам избежать задержек и создать привлекательные композиции, соответствующие всем пожеланиям», — поделилась сотрудница одного из салонов.

Схожая ситуация происходит на рыках города: бабушки, торгующие соленьями и вязаной одеждой, переходят на мимозы. А «Газели», где обычно продают рыбу и мясо, наполняются тюльпанами.

Бабушки, торгующие соленьями, переходят на мимозы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

К примеру, только на выходе из метро «Яшьлек» около Московского рынка можно увидеть около десятка лотков, где торгуют мимозами и тюльпанами. И аналогичную ситуацию можно наблюдать на всех крупных торговых точках города.

При этом не только цветочные магазины готовятся к главному женскому дню города. В федеральных и местных продуктовых торговых сетях, хозяйственных магазинах и других лавках – везде можно увидеть небольшие букеты, которые пользуются спросом среди покупателей.

Средний букет обойдется в 3-5 тыс. рублей

Что касается цен на цветы, то с наступлением праздника можно ожидать, что они вырастут на 20-30%, а по некоторым позициям и на 50%. Так, в одном из салонов сотрудницы поделились, что букет, который сейчас стоит 1 тыс. рублей, в праздник будет стоить минимум 1,3 тыс. рублей.

Самый высокий рост стоимости ожидается у тюльпанов, которые 4-5 марта стоили от 100 рублей, а в сам праздник цены вряд ли опустятся ниже 150 рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Самый же высокий рост стоимости ожидается у тюльпанов, которые 4-5 марта стоили от 100 рублей, а в сам праздник цены вряд ли опустятся ниже 150 рублей. То есть ценник вырастет минимум в полтора раза.

Аналогичная ситуация будет и с мимозами. Если 5 марта одну веточку можно было купить за 150-200 рублей, то к празднику эта цифра увеличится до 250-300 рублей.

Если же говорить про цены на готовый букет, то бюджетный будет стоить от 1 до 2,5 тыс. рублей, а средний сегмент варьируется от 3 до 5 тыс. рублей. Более дорогие букеты начинаются от 5-6 тыс. рублей.

Если говорить про цены на готовый букет, то бюджетный будет стоить от 1 до 2,5 тыс. рублей, а средний сегмент варьируется от 3 до 5 тыс. рублей Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Заказать заранее, чтобы сэкономить время и деньги

Однако, несмотря на рост цен, казанцы не отказываются от привычных покупок. Множество людей готовы потратить дополнительные средства, чтобы порадовать близких красивыми и свежими цветами в этот важный день.

При этом, если заказать букет заранее, получится немного сэкономить на праздничной наценке. Кроме того, такой букет не придется долго ждать, стоя в очереди с другими желающими купить цветы.

Еще один вариант сэкономить на покупке без потери качества – оптовая закупка. Как рассказали в одном из салонов, при крупном заказе предусмотрена хорошая скидка. Таким образом, можно кооперироваться с друзьями или коллегами для покупки цветов, что позволит не только порадовать любимых женщин, но и сделает эту радость экономичнее.