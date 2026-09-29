Тюкавин рассказал, когда может перейти в европейский клуб

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Форвард московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин рассказал, его агент Алексей Сафонов занимается поиском вариантов для игрока в европейском клубе.

– Он прекрасно знает, что я хочу попробовать свои силы за границей. Алексей Николаевич делает все возможное, чтобы помочь мне в этом: находит всякие варианты, посредников. Этим уже он занимается.

– Если сейчас идут переговоры с европейскими посредниками, то велика вероятность, что зимой может быть конкретика. Ты готовишься к этому?

– Все возможно. Я готовлюсь и максимально стараюсь отдаваться на поле, — сказал Тюкавин «Совспорту».



Контракт игрока с москвичами рассчитан до лета 2030 года. А портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 17 млн евро.