Тюкавин рассказал, когда может перейти в европейский клуб
Форвард московского «Динамо» и сборной России Константин Тюкавин рассказал, его агент Алексей Сафонов занимается поиском вариантов для игрока в европейском клубе.
– Он прекрасно знает, что я хочу попробовать свои силы за границей. Алексей Николаевич делает все возможное, чтобы помочь мне в этом: находит всякие варианты, посредников. Этим уже он занимается.
– Если сейчас идут переговоры с европейскими посредниками, то велика вероятность, что зимой может быть конкретика. Ты готовишься к этому?
– Все возможно. Я готовлюсь и максимально стараюсь отдаваться на поле, — сказал Тюкавин «Совспорту».
Контракт игрока с москвичами рассчитан до лета 2030 года. А портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 17 млн евро.