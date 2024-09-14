Тюбетейки - железные, гусей - много, вывески - на татарском: Бардада бар да бар*!

В Барде я побывала впервые. Это село сразу поражает тем, что везде ты видишь вывески на татарском языке и жителей на улицах, говорят на нем же. Будто и не уезжала за 600 километров от Казани. Кажется, с татарским дела тут обстоят даже лучше, чем в некоторых районах в самом Татарстане.

Мы заехали в Бардымский центр культуры и отдыха. Вывеска здесь тоже на татарском: «Барда мәдәният һәм ял үзәге». На стене здания - изображение гуся с раскрытыми крыльями. В сквере рядом - тоже гусь, уже в виде скульптуры. Гуси с крыльями, раскрытыми для взлета, встречаются здесь буквально на каждом здании, но об этом чуть позже.

«Смотри-ка, даже у нас таких указателей нет», – говорит моя коллега Зульфия Шавалиева, показывая на надписи на дверях Центра: «Үзеңә» («На себя») и «Үзеңнән» («От себя»). Это действительно кажется даже странным, потому что в Казани такие надписи почти не встречаются. На доске объявлений тоже соседствуют два языка - русский и татарский.

А еще привлекает внимание оформление кресел в зрительном зале. На спинке сидений, обтянутых синим бархатом, красуется вышитый золотом татарский орнамент. Красиво и со вкусом.

«Когда созданы все возможности, работать легко»

В Центре культуры и отдыха для гостей из Татарстана устроили чаепитие с бардымским чак-чаком, слоеным пирогом из пастилы и шаньгами. Чак-чак местные татары делают по-своему: глазированные медом кусочки теста не продолговатые, а в форме шариков. Бардымский чак-чак успел стать брендом, говорят, чтобы его попробовать, приезжают из разных мест. По вкусу особых отличий вроде нет, а форма - да, привлекает внимание.

Главный редактор газеты бардымских татар «Таң» Индира апа Хазиева позвала нас посмотреть редакцию, а потом и вовсе устроила экскурсию по всему селу. Что в магазине, что на улице - везде слышна татарская речь.

Редакция газеты расположена в отдельном здании. По соседству - детский сад, оттуда слышатся веселые мелодии. Три года назад редакция переехала в это новое здание. А сама газета имеет уже 93-летнюю историю. Помимо газет «Таң» и «Рассвет», коллектив выпускает также газету «Халык чишмәсе» («Народный родник»).

«Нам в этом здании очень уютно. В настоящее время газета выходит на двух языках, тираж - 3,5 тысячи. В редакции работают 15 человек. Иногда спрашивают, почему так много. Это связано как раз с тем, что газета двуязычная. Очень рады, что наш коллектив молодеет. Среди журналистов, переводчиков есть молодежь. Это вселяет надежду.

К 90-летнему юбилею газеты Татарстан подарил нам новое оборудование. У нас даже есть возможность печатать книги в цвете. Цветную полиграфию делаем у себя. Раньше обложки приходилось печатать на стороне. Нам и заказы приходят. За такую поддержку огромное спасибо руководству Татарстана. Когда есть возможности, работа дается легко.

Руководство Бардымского района активно участвует в жизни издания. От них мы тоже получаем хорошую поддержку. Вносят большой вклад в сохранение газеты», - рассказала главный редактор во время «экскурсии» по помещениям редакции.

Индира Хазиева стала главным редактором всего полтора года назад. В 2022 году ушел из жизни прежний главред Эльмарт Уразов. Наставника, всю жизнь посвятившего газете, Индира апа упоминала с огромным уважением.

Сотрудников в редакции было немного, сказывался канун большого праздника - всероссийского Сабантуя.

Затем мы направились к библиотеке через сквер имени Тукая, расположенный в центре села. В сквере установлен бюст поэта. А еще мы заметили интересную композицию - мост дружбы. Если точнее, то татаро-башкирской дружбы, потому что на одной стороне моста - татарский поэт Габдулла Тукай, на другой - башкирский промышленник и торговец Туктамыш Ишбулатов.

«Нас называют “гайнинскими татарами”. Поэтому бывают вопросы, татары мы или башкиры. Меня тоже тянут в разные стороны, я в таких случаях говорю: “Я - казашка”. У меня отец казах. Я и башкирка, и татарка, и казашка. А главное - я человек», – говорит Индира ханум.

«Татарские газеты и журналы стали пользоваться спросом у мужчин»

У библиотеки – еще один интересный объект, веранда для чтения. Вывеску к ней тоже сделали на татарском. Площадка рядом с библиотекой оборудована под читальню на открытом воздухе. Удобные столики, скамейки. Признаюсь, раньше я нигде такого не видела.

«Мы стараемся сделать нашу среду татарской, поэтому и написали на татарском “уку верандасы”», – пояснила работник библиотеки Лилия ханум.

Внутри здания у входа - снова гусь с распахнутыми крыльями. Не простой, а в тюбетейке.

Сама библиотека оборудована по последнему слову техники. Множество залов. Тут и приспособленные для слабовидящих и слабослышащих компьютеры, музей краеведения, даже мультипликационная студия. Язык не поворачивается назвать эту библиотеку сельской!

«В фонде библиотечной системы у нас более 51 тысячи книг, более 5 тысяч из них - на татарском языке. Довольно много печатных СМИ. Что интересно, татарские газеты и журналы у нас в последнее время больше читают мужчины», – говорят сотрудницы. В этом же здании - социальный кинозал, виртуальный концертный зал.

Детская библиотека занимает отдельное просторное помещение. «Мы сами выезжаем в школы, колледжи. Проводим разные мероприятия. Мы обязаны воспитать любовь к книге, чтению. Чтобы следующее поколение так же охотно посещало библиотеку», – рассказала Лилия ханум.

«Что есть только у бардымцев? Приставка “кый”»

После культурного центра мы заглянули в редакцию телерадиокомпании «Тол буйлары» - она расположена в здании прямо напротив клуба. Там работа кипит. Директор Завгария Габделхакова, как ураган, вместе с нами буквально пронеслась по всем рабочим кабинетам, показав нам все. В воздухе запах краски - готовились к празднику. И нельзя не упомянуть, что перед зданием - снова гуси.

По центральной улице направились к мечети. Индира апа очень хотела показать нам местный торговый центр, потому что он называется весьма оригинально - «Песнәк», что в переводе означает «синица». На букве «с» - симпатичная синичка. «Вот это - наш «Песнәк». Такой торговой сети нет нигде, только у нас», – с явной гордостью говорит Индира апа. «Даже у нас в Татарстане татарские слова так высоко не пишут», – улыбается поэт Булат Ибрагимов.

Мы идем к мечети. День солнечный, настроение летнее, праздничное. Среди домов выглядывает силуэт минарета. Из красного кирпича, с тянущимся ввысь минаретом, мечеть стоит на возвышенности. Около нее памятник еще одному бренду Барды - тюбетейке. Каждый, кто приезжает в село, обязательно приходит посмотреть на эту тюбетейку, а заодно видит и мечеть. «Жители в мечеть ходят. Это самая высокая мечеть в Пермском крае», – говорит наша собеседница.

А теперь о гусях. Для бардымских татар гусь - символ достатка и благополучия. Считается, что даже название «Барда» связано с гусями, об этом есть легенда. Как-то во время паводка у жительницы села гусей унесло течением. Женщина кричит: «Казым акты!» («Гусей унесло!»). Услышавшие это сельчане спрашивают: «Күпмесе акты?» («Сколько их унесло?»). Она отвечает: «Бар да акты, бар да!» («Всех унесло, всех!»). Якобы, название села пошло оттуда. Эту легенду нам рассказали много раз в разных версиях. Например, это были гусята, или же течением унесло тушки гусей осенью, когда хозяйка их мыла в реке. Главное - фраза «Бар да!», конечно, не меняется. К этой же легенде отсылает еще более старинное название села - «Каҗмакты» («казым акты» - «гуси утекли»). Вот такой он край Барда - там, где к гусям относятся с большим почтением.

На Сабантуе рядом со мной сидели жители села Фарит абый и Гадиля апа - семейная пара с 55-летним стажем. Я попросила их вспомнить какое-нибудь слово или выражение, которое можно услышать только в Барде.

«У бардымцев есть приставка «кый». Добавляем везде. “Мин – Барда кый, мин бардым кый, шуңа кыйны кыям кый”. Поэтому нас и назвали так: «кый татарлары». В наших краях всегда было много гусей, наш край славился этим. И сейчас гусей много. Сами мы уже не держим, старые стали», - улыбается Гадиля апа.

У меня, естественно, промелькнула мысль: а не связано ли слово «кый» с гусями, ведь именно так кричат «татарские» гуси - «кый-гак! кый-гак!»

Вот так живут татары в Барде - говорят на родном языке, почитают гусей, славятся своим чак-чаком и тюбетейками, гордятся своей культурой и историей. А еще, местные татары называют это село «Малым Татарстаном».

* Бардада бар да бар (тат.) – В Барде всё есть

Гелюза Ибрагимова, «Интертат», перевод с татарского

Фотографии: © Михаил Захаров / «Татар-информ»