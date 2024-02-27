Тюбетейки, аншлаги и 30 млн рублей: как «дотеры» из Китая покорили «Игры будущего»

На «Играх будущего» завершились соревнования по Dota 2, которые можно называть флагманом всего мультиспортивного турнира в Казани

Фото: gofuture.games

Две топовые китайские команды в финале Dota 2 – вишенка на торте «Игр будущего»

В субботу на «Играх будущего» завершились соревнования, которые можно называть флагманом всего мультиспортивного турнира в Казани. Сумасшедшие показатели по трансляциям этой дисциплины подтвердили, что ставка на Dota 2 была оправдана. По сообщениям пресс-службы «Игр будущего», только в первый день соревнований на одной из стриминговых платформ Китая матчи соревнований по Dota 2 посмотрели более 7 млн человек.

Первый крупный LAN-турнир по Dota 2 в Казани действительно собрал топовый состав участников, среди которых были команды и тир-1 уровня – лучшие из лучших на мировой «дота»-сцене. Ну а победителем турнира стала команда из Китая – Xtreme Gaming.

При этом нужно отметить, что китайская команда изначально ехала в Казань в качестве главного фаворита турнира. Другой же именитый коллектив из Китая – LGD Gaming после прекращения партнерских отношений с богатым футбольным клубом ПСЖ стал постепенно сдавать позиции и уступил статус лучшей китайской организации на мировой сцене «экстремалам». А две бывшие звезды LGD теперь выступают именно за Xtreme Gaming. Это Ван Ame Чуньюй и Чжао XinQ Цзысин, ставшие, пожалуй, главными звездами «Игр будущего».

Победителем турнира стала команда из Китая – Xtreme Gaming Фото: gofuture.games

Многочисленные фанаты Dota 2 брали билеты на соревнования хотя бы для того, чтобы увидеть китайских звезд вживую, а если сильно повезет, то и сфотографироваться. Билеты на турнир по «Доте» были разобраны за первые часы после открытия продаж.

В гранд-финале Xtreme Gaming сошлась с соотечественниками из LGD Gaming и без больших проблем «закрыла» оппонента со счетом 2:0, попутно забрав трофей и захватив с собой 350 тысяч долларов призовых (более 30 млн рублей). Игрокам Xtreme также выдали тюбетейки – традиционный национальный головной убор. Надев их, киберспортсмены подняли над головами трофей «Игр будущего», а зал скандировал: «Xtreme».

Ame: легендарный игрок «Доты» с темным прошлым

Лидеры Xtreme Чуньюй и Цзысин, возможно, и не были бы такими медийными, если бы не участие обоих в The International – самом главном международном соревновании по Dota 2 в мире. Неофициально его называют чемпионатом мира.

Ван Ame Чуньюй считается ярким представителем молодого поколения, прошедшего школу более опытных наставников прежней волны китайской «Доты» Скриншот dota2.ru

Самым медийным в казанском турнире стал Ван Ame Чуньюй. Его считают ярким представителем молодого поколения, прошедшего школу более опытных наставников прежней волны китайской «Доты». За пять лет карьеры в Dota 2 он трижды занимал высокие призовые места на The International и выигрывал на нескольких тир-1 турнирах.

Профессионально играть он начал еще в возрасте 18 лет – стандартный возраст для выхода на большую сцену. Будучи звездой китайских высокоуровневых пабликов, он привлек к себе внимание первой крупной организации и попал в молодежный состав команды CDEC.Youth. Под руководством опытного дотера Inflame он заметно поднял свой уровень и вскоре вышел в топ тир-2 уровня.

Организация LGD Gaming увидела потенциал Чуньюйя и пригласила его в основной ростер. Ame оправдал доверие и вскоре помог команде пройти на The Boston Major 2016, где та заняла 9-16-е место. Летом 2017-го китайский коллектив взял бронзу на турнире DOTA Summit 7 и золото на Mars Dota 2 League 2017, но самым серьезным успехом стал The International 2017 года. Тогда в ожесточенной борьбе Ван Ame Чуньюй и его партнеры дошли до 4-го места и заработали более 1,7 миллиона долларов.

Уже в следующем сезоне LGD заметно заматерели, и победы пошли уже другого уровня. Второе место на главном азиатском турнире Dota 2 Asia Championships 2018, третье — на China Dota2 Supermajor и виктории на EPICENTER XL и MDL Changsha Major сделали китайцев не просто желанными гостями The International 2018, но и главными фаворитами мирового первенства по Dota 2.

С первого захода не хватило лишь одного шага. LGD Gaming заняли второе место в упорной остросюжетной битве с европейской OG в финале. Это серебро принесло Вану первые шестизначные гонорары – $4 миллиона заработала его команда. На The International 2019 тогда еще PSG.Gaming стала бронзовым призером, а после «ковидного» года в первом турнире 2021 года китайцы были уверены, что точно возьмут золото – все мировое «дота»-сообщество было уверено в победе китайцев на бухарестском турнире. А перед финалом с российской темной лошадкой – командой Team Spirit коэффициенты букмекеров показывали, что все без сомнений отдали победу именно китайскому коллективу. Но… Команда снова была остановлена в упорной борьбе россиянами и взяла серебро чемпионата мира.

Правда, после этого поражения вокруг команды PSG.LGD начался серьезный скандал. Якобы игроки настолько зазнались, что совершенно не готовились, а отдельные тиммейты якобы даже занимались ставками на самих себя. Сотрясаемая скандалами команда стала потихоньку разбредаться.

Кстати, в октябре прошлого года Ame честно признался, что, будучи юным, получал деньги за то, что играл на чужих аккаунтах, чтобы поднять рейтинг в игре заказчика, что является нарушением правил создателей игры – компании Valve.

Так или иначе, плохой информационный фон вынудил покинуть LGD и Ван Ame – он вновь перешел в CDEC.Youth, где взял пару трофеев на локальном уровне, после чего игрока пригласили уже в дрим-тим – в Xtreme Gaming.

Выиграв в Казани на турнире «Игр будущего», топовый дотер был дипломатичен и отметил высокую организацию первого турнира такого уровня для столицы Татарстана.

«Очень большая сцена. Очень рад, что увидел так много зрителей. Здесь очень тепло поддерживают, хорошо, что так много болельщиков присутствует на турнире. Да, я почувствовал поддержку российских болельщиков. Действительно, здесь отличные болельщики. Хотел бы выразить благодарность им за это», – отметил Ван Чуньюй.

XinQ: уходил в творческий кризис, но возродился в Xtreme Gaming

Второй именитый победитель с «родословной», где есть участие в The International, Чжао XinQ Цзысин брал с PSG.LGD серебро 2021 года и еще дважды останавливался на средних местах главного мирового турнира по Dota 2.

Чжао XinQ Цзысин был признан самым ценным игроком на турнире «Игры будущего – 2024» по Dota 2 Скриншот dota2.ru

На профессиональной сцене XinQ выступает с 2014 года. Вместе с PSG.LGD он занимал первые места на топовых турнирах WePlay AniMajor 2021, OGA Dota PIT Season 5. Китай, Gamers8 Riyadh Masters и других турниров. За девятилетнюю карьеру он заработал более 1,8 миллиона долларов.

Именно этот игрок был признан самым ценным игроком на турнире «Игры будущего – 2024» по Dota 2. Решающая победа была одержана всего за 38 минут во многом благодаря мастерству Цзысина.

Что интересно, в 2022 году игрок едва не завершил свою карьеру. Тогда его PSG.LGD провалила главный турнир The International 11, не пробившись даже в полуфиналы, и заняла 5-6-е место. Тогда нынешний MVP казанских «Игр будущего» взял перерыв в карьере и долго не хотел возвращаться на про-сцену «Доты». XinQ буквально впал в кризис. Свое нежелание возвращаться в большую «Доту» он объяснял тем, что ему нравилось играть с Чжаном Faith_bian Жуйдой, который завершил карьеру, а также Чжао рассуждал, что упустил свой лучший шанс выиграть The International. Плюс его беспокоила боль в кисти руки.

Позже во время одного из китайских стримов игрок признался, что чувствовал себя очень плохо во время решающей битвы против Team Aster. Цзысин отметил, что плохо сыграл в той серии. По его словам, он потратил много эмоциональных и физических сил в предыдущем поединке, где постоянно кричал. Из-за этого в матче против Aster киберспортсмен чувствовал себя уставшим и сонным — ему пришлось несколько раз умыться, чтобы прийти в себя.

На стриме XinQ с юмором отмечал, что теперь, анализируя ту серию, понимает, что допустил ошибку — ему не стоило умываться. Цзысин вспомнил мем про TI11, где наставник PSG.LGD Чжан Xiao8 Нин заставлял его умыться во время гранд-финала. XinQ пошутил, что если этого не делать, то можно занять второе место на The International (как это было в 2021 году), а умывание может привести лишь к шестому месту.

Позже Цзысин признавался, что его не хотели отпускать из LGD. Менеджер PSG.LGD попытался убедить его остаться и даже использовал Чжана Faith_bian Жуйду в качестве предлога, потому что знал о дружеских отношениях между игроками, но тот так и не смог найти в себе внутренние силы продолжать играть на про-сцене.

Искать себе новую команду он начал лишь весной прошлого года, когда оправился от своих «болячек», как психологических, так и физических. 2023 год киберспортсмен закончил в другой китайской команде – Azure Ray, а после уверенной победы в декабре на турнире ESL One Kuala Lumpur 2023 его тут же пригласила Xtreme Gaming, с которой он и прилетел в Казань, чтобы стать лучшим игроком турнира по «Доте» и увезти 350 тысяч долларов с тюбетейкой в придачу.