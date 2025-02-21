Тюбетей Тауэр, горнолыжная база и лечебные воды: какие идеи продвигал глава Тетюшей в АИР

Глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов сегодня стал гостем программы «Муниципальный час». В беседе Талией Минуллиной он раскрыл главные козыри района, среди которых живописные виды на Волгу, что привлекает туристов. Руководитель АИР посоветовала больше работать в этом направлении и создавать комфортный отдых для путешественников.





Глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов сегодня стал гостем программы «Муниципальный час»

Фото: пресс-служба АИР РТ

«Купеческий волжский городок»

Сегодня Тетюши – один из самых живописных и самобытных малых исторических городов Татарстана. Глава Тетюшского района Рамис Сафиуллов заметил – город и район удачно расположены. Есть пристань, где останавливаются пассажирские и грузовые суда, проходит дорога Казань – Ульяновск. Это удобно путешествий и торговли.

Главная гордость района – богатое историческое наследие. Поселение, ка выяснили историки, было здесь около 4 тыс. лет назад. Статус уездного города населенный пункт получил в 1781 году по указу российской императрицы Екатерины II.

«Купеческий волжский городок, всегда славившийся торговлей хлебом и рыбой, Тетюши оставили след и в русской культуре. Их упоминали в своих произведениях такие великие писатели и поэты, как Владимир Маяковский, Михаил Булгаков, Александр Островский, Леонид Филатов, Илья Ильф и Евгений Петров», – перечислил глава района.

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Результаты есть, но могут быть и выше

По итогам 2024 года объем экономики района составил 12,2 млрд рублей – на 20% больше, чем годом ранее.

«Когда Рамис Хатыпович только возглавил район, валовой продукт был 5 млрд рублей. Очень хорошая динамика, результаты есть, но могут быть и выше», – прокомментировала глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

Основная отрасль в районе — сельское хозяйство, она приносит почти половину всех доходов. В районе работают 16 крупных сельхозпредприятий, 38 фермерских хозяйств и более 5,4 тыс. личных подворий. За год здесь произвели продукции на 8 млрд рублей — это на 18% больше, чем в 2023 году.

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«Наши аграрии – одни из лучших в Татарстане по урожайности зерна и сахарной свеклы», – отметил глава района.

Важную роль играет Тетюшский элеватор, который может хранить до 33 тыс. тонн зерна. Отсюда зерно отправляют на экспорт по воде. Недавно провели дноуглубительные работы, что позволило принимать более крупные суда.

Тетюшский механический завод создаст новый цех

Кроме сельского хозяйства, важную роль играет промышленность. За год объем производства вырос почти на 5%, а общий доход предприятий составил 9 млрд рублей.

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Крупный вклад в экономику вносит Тетюшский механический завод – подразделение Казанского вертолетного завода. Здесь изготавливают 8% всей продукции предприятия.

За последние четыре года объем производства увеличился в пять раз, а ассортимент деталей постоянно расширяется. Сейчас на заводе работают около 200 человек, открыли новый сварочный цех и обновляют оборудование.

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«В дальнейших планах – строительство нового цеха на территории 8-10 тыс. квадратных метров. Раис Татарстана Рустам Минниханов нас поддержал. Это будет основным нашим предприятием. Таких предприятий оборонной промышленности мало в России», – заметил глава района.

Природные богатства

Далее Рамис Сафиуллов завел речь о природных ресурсах района. Здесь находятся крупные запасы светложгущейся и красной глины. Кроме того, в районе добывается песок, щебень и известь.

В селе Большие Тарханы работает завод по добыче и розливу минеральной воды. Это единственное место в России, где на одной территории добываются сразу три вида лечебной минеральной воды, аналогичные тем, что находятся в Кисловодске, Ундорах и Чебоксарах. Исследования Казанского медицинского университета подтвердили, что эта вода полезна для здоровья.

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Сейчас завод выпускает 10 видов продукции, включая три вида минеральной воды, лимонады на ее основе и негазированную питьевую воду. Производство постоянно растет, и продукция продается в разных регионах.

Месторождение «Тарханское» признано лечебно-оздоровительной зоной регионального значения. Помимо минеральной воды, здесь есть запасы лечебной голубой глины. Это делает район перспективным для создания санаториев и оздоровительных центров.

«Нужны инвесторы для строительства санатория. Если у кого-то желание есть – здесь прекрасные замечательные места, нужны вложения, а в дальнейшем – развитие. Такой воды в одном месте нет ни в одном месте России», – призвал глава потенциальных инвесторов.

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На одного тетюшанина приходится 22 туриста

Рамис Сафиуллов назвал туристическую отрасль главным козырем района. Среди ключевых достопримечательностей: Музей истории Тетюшского края, Музейно-выставочный комплекс по истории рыболовства, памятник «Чудо-белуга», Историко-архитектурный и природный парк «Долгая Поляна», усадьба Молоствовых и другие.

«В прошлом году нас посетили более 230 тыс. туристов. На одного жителя города приходится 22 туриста. Количество судозаходов приблизилось к уровню основных туристических центров республики. В 2024 году было более 206 судозаходов. Если сравнить соседнюю Ульяновскую область, то по количеству судозаходов мы превышаем их в три раза», – отметил Сафиуллов.

Также на сегодняшний день продолжаются работы по созданию смотровой башни «Тюбетей Тауэр». Многое уже сделано: благоустроена территория с зонами для спорта и отдыха, пляжная зона, построен визит-центр, в котором проводятся различные мероприятия, достраивается смотровая башня. «Этот уникальный объект станет еще одним местом притяжения для жителей и гостей района», – подчеркнул выступающий.

При таком потоке туристов Тетюшам необходимо развитие гостиничного бизнеса, сети общепита.

«В этом направлении нужно еще много работать. Мы ведем переговоры с инвесторами. Нужны гостиницы четыре звезды. В Тетюши хотят все приезжать, здесь очень красивые места, на берегу Волги. Но когда приезжают, мест всем не хватает. Любой проект на счет отдыха можно организовать», – заявил Сафиуллов.

Горнолыжный курорт – наша мечта

Глава района подчеркнул, что туризм в Тетюшах может быть не только сезонным. Если бы инвесторы заинтересовались, можно было бы построить горнолыжный курорт.

Место уже определено – 24 гектара у природного паркового комплекса «Тюбетей Тауэр».

«Тюбетей Тауэр» Фото: пресс-служба Тетюшского района

«Мы пляж сделали – зачетный, как в Турции. Но есть и мечта – у нас есть очень хороший спуск – полтора километра, у «Тюбетей Тауэр». Это будет все в комплексе идти, Талия Ильгизовна. Это будет одна из лучших горнолыжных баз», – обратился Сафиуллов к главе АИР РТ.

Гость «Муниципального часа» – председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин указал Сафиуллову на системную проблему малых городов – отток молодежи. Чтобы этого не происходило, он посоветовал определить 3-4 главных направления для инвестирования.

«Это промышленность – филиал Вертолетного завода, запуск молзавода, ну и самое главное – развивать туризм, туризм и еще раз туризм. Я вижу, потенциал у вас очень большой», – заявил Губайдуллин.

Экзам Губайдуллин указал Сафиуллову на системную проблему малых городов – отток молодежи Фото: пресс-служба АИР РТ

Усадьбе Молоствовых нужно 300 млн рублей

Талия Минуллина также подняла вопрос о «визитной карточке» района – усадьбе Молоствовых.

«В районе более двухсот объектов культурного наследия находятся на территории района, сотни исторических археологических памятников, усадьба Молоствовых. Я думаю, что это одна из самых интересных территорий, которая сохранилась среди дворянских усадеб бывшей Казанской губернии. Там уникальная лиственничная аллея протяженностью в километр», – поделилась глава АИР.

Для реконструкции усадьбы нужно порядка 300 млн рублей. «Не такие уж и большие деньги, но это будет серьезным продвижением для Тетюшского района», – заметила Талия Минуллина.

Фото: пресс-служба АИР РТ

Также она напомнила, что особый колорит району придает проведение национальных праздников, в том числе здесь проводится республиканский праздник мордовской культуры. «Это очень хороший задел для привлечения туристов. На самом деле, резервов в районе очень много», – отметила глава Агентства инвестиционного развития.