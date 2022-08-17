Тысячи зрителей, сотни музыкантов и салют: фестиваль «Волга-Волга» прописался на Каме

Более 100 музыкантов и 5 тыс. зрителей собрал первый фестиваль «Волга-Волга», проведенный в Нижнекамске. О том, как публика встретила молодые коллективы и хедлайнеров сцены, — в обзоре «Татар-информа».

За весь музыкальный день форум посетило более 10 тысяч поклонников качественной музыки Фото: предоставлено организаторами фестиваля

«Уровень ребят очень солидный, мы поможем продвинуть их творчество»

Зрители, среди которых были гости из Набережных Челнов, Елабуги, Альметьевска, Заинска, Ижевска, Ульяновска и многих других городов, очень тепло принимали артистов вне зависимости от их возраста и опыта. Обычно в столице Татарстана на выступлениях молодых коллективов у сцены собирается лишь несколько десятков человек. Тут же публика стала собираться на площади Лемаева в большом количестве с самого начала. В самый пик праздника, когда на сцену вышли хедлайнеры феста, на площадке собралось более 5,5 тысячи человек, что для Нижнекамска очень немало. Всего же за весь музыкальный день форум посетило более 10 тысяч поклонников качественной музыки. За более чем 7 часов на сцену поднялись сто музыкантов.

Праздник не состоялся бы без поддержки администрации Нижнекамска и Нижнекамского района. Местные власти сразу пошли навстречу, когда художественный руководитель мероприятия Антон Салакаев обратился с идеей провести событие в городе на Каме. Администрация помогла фестивалю в организации огромной сцены, разместила туалеты и кареты скорой помощи, организовала точки питания, взяла на себя множество других организационных моментов.

С предложением провести фестиваль в Нижнекамске к местным властям обратился лидер ВИА «Волга-Волга» Антон Салакаев Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Еще одними партнерами фестиваля стал благотворительный фонд «Татнефть». Под его эгидой в республике до конца лета проводится другой фестиваль – «Лето. KARAKUZ». Это открытые уличные концерты, ярмарки, мастер-классы, перформансы.

«Основа “Каракуза” – мультикультурность и богатое культурное наследие, которое сохранилось в Татарстане, – отметил директор благотворительного фонда “Татнефть” Ренат Мамин. – Здесь смешалось большое количество культур, и это стало основой для развития региона.

Задача культурного форума нефтяников – показать молодежи, что развиваться можно и в своем регионе. А учитывая, что фестиваль «Волга-Волга» – это не только выступление хедлайнеров, а прежде всего платформа для молодых музыкантов, фонд с готовностью поддержал проект Антона Салакаева.

Администрация Нижнекамска помогла фестивалю в организации Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Не стали изменять традиции и на этот раз. Первыми, кто вышел на сцену, оказалась группа Э.Т.А.И.М. Примечательно, что некоторым молодым участникам коллектива было столько же лет, сколько и самому фестивалю – 8. А юный ударник помог еще и девичьей группе, которая выступала следующей. Вообще за сценой фестиваля царила абсолютно дружеская атмосфера.

В этом году впервые две молодые группы получили право на запись песни на студии «Волга-Волга» в Казани. Для ребят из Нижнекамска это оказалось огромным событием, поскольку они только начали собирать деньги, чтобы качественно записать свой материал. Парни даже не поверили поначалу свалившемуся на их голову счастью.

«Уровень ребят очень солидный, мы поможем продвинуть их творчество на радиостанциях Татарстана, – признался Антон Салакаев. – И я думаю, после этого у них появится своя армия фанатов».

«Уровень ребят очень солидный, мы поможем продвинуть их творчество на радиостанциях Татарстана» Фото: предоставлено организаторами фестиваля

«Мы давно дружим с “Волгой”, и было бы просто некрасиво отказать им»

Ну и, конечно, не обошлось без выступления хедлайнеров. Первым на сцену вышла группа из Чистополя, которая добилась всероссийского успеха. «Анимация» спели свои самые популярные хиты, и зрители с удовольствием подпевали, в том числе и песне про Родину.

«Мы давно дружим с “Волгой”, и было бы просто некрасиво отказать им в нашем участии в данном фесте, – рассказал лидер коллектива Константин Кулясов. – Публика в Нижнекамске отличная, прекрасная атмосфера, мы у своих друзей в гостях».

Костя Кулясов в этот вечер еще раз вышел на сцену, но уже когда выступали «Волгари». Дело в том, что лидеру «Анимации» очень нравится романтическая песня Антона Салакаева «С тобой». Три года назад они уже пели ее вместе на публике дуэтом в Москве, и теперь решили порадовать нижнекамцев. «Волга-Волга» на этот раз решила составить свой сет в большей степени из авторских композиций, и они заходили на публику не меньше, чем всем известные и популярные каверы.

Последними, кто вышел на сцену, оказалась самарская группа «Братья Грим», порадовавшая публику своими уже слегка подзабытыми, но по-прежнему любимыми теплыми песнями. Музыканты оказались поражены качеством звука, который был выставлен на сцене. По их словам, ни один регион, кроме Москвы и Питера, их так приятно не удивлял.

Под занавес фестиваля власти Нижнекамска приготовили зрителям яркий фейерверк.

«Похоже, что наш фестиваль получил новую прописку в городе на Каме» Фото: предоставлено организаторами фестиваля

«В следующем году мы устроим грандиозный двухдневный open air»

«Похоже, что наш фестиваль получил новую прописку в городе на Каме, – прокомментировал Антон Салакаев. – За эти дни мы получили десятки тёплых отзывов. У нас есть пока предварительная договоренность с местными властями, что в следующем году мы устроим грандиозный двухдневный open air за городом. Разобьем огромный палаточный лагерь и будем радовать зрителей хедлайнерами на протяжении всех двух суток с утра до вечера. Также у меня есть задумка чередовать выступление звезд с никому не известными начинающими коллективами. Это даст возможность юным группам выступить на большую аудиторию, а это уже совсем другая ответственность. Придется подтягивать свое мастерство. Так на фестивалях еще пока никто не делал, но мы хотим попробовать».

Однако про Казань Салакаев не забывает: в столице Татарстана есть задумка с проведением уютного акустического концерта в одном из двориков.

В этом году коллектив отмечает свое 25-летие, поэтому впереди выход нового сингла, записанного совместно с одой из звезд отечественной рок-сцены, продолжение гастрольного тура по стране и два больших итоговых концерта в Москве и Казани.