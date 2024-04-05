Тысячи заявок со всего мира: кто выиграл конкурс художественного слова «Татар сүзe»

Конкурс художественного слова прошел уже в четвертый раз

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Сколько бы наш народ ни пережил, он смог сохранить красоту родного языка»

Конкурс художественного слова прошел уже в четвертый раз. Главным новшеством сезона стала специальная номинация «Туган теле», в которой приняли участие представители чувашского, марийского, мордовского и удмуртского народов.

Всего на конкурс поступило более 3 тыс. заявок со всего мира: от Татарстана и регионов России до Казахстана и Швейцарии. Премиальный фонд конкурса составил 1,5 млн рублей.

«Мы объединяем людей, которые заботятся о том, чтобы их родной язык продолжал жить. Мы делаем все, чтобы язык был не просто частью ежедневного общения, но и был фактором культуры», — рассказал корреспонденту «Татар-информа» генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В церемонии награждения победителей участвовал заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов. Выступая с поздравительной речью, он подчеркнул, что особой благодарности заслуживают семьи, которые передают родную культуру и образ жизни своим детям.

«Сколько бы наш народ ни пережил, сколько бы испытаний он ни прошел, он смог сохранить красоту родного языка», — заключил Ахметов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Интерес к современной татарской литературе есть

Торжество началось с представления жюри, которое возглавил председатель союза писателей РТ Ркаил Зайдулла. Однако весь процесс судейства остался за кадром — он начался еще в прошлом году, поэтому на гала-концерте выступили уже призеры и победители. Всего жюри отобрало 37 человек.

«Из стран дальнего и ближнего зарубежья в основном участвовали татары. Нас очень радует география распространения языка, но конкурс не на знание, а на художественное владение», — объяснил Зайдулла.

Каждый год участники обращаются к классикам, например к творчеству Ангаза Атнабая, Габдуллы Тукая, Мусы Джалиля. Но Ркаил Зайдула обратил внимание на то, что все чаще встречаются и произведения современных поэтов. «Значит, интерес к современной татарской литературе есть», — добавил поэт.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Этот день стал для детей настоящим экзаменом

Самой крупной номинацией стала «Поэзия». В категории до 7 лет выступали совсем малыши, в частности Самина Мингазова, которой в свои три года удалось занять первое место. Участие в конкурсе — инициатива мамы Самины Чулпан Мингазовой.

«В два года Самина уже знала наизусть первый куплет стихотворения “Туган тел” Габдуллы Тукая. В три года она выучила его полностью», — вспоминает Чулпан.

Помимо «Поэзии» и «Родного языка» участники выступили в категориях «Проза», «Профессиональное исполнение», «Авторы-исполнители» и «Семейное творчество».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Заслуженным победителем среди профессиональных исполнителей стал народный артист РТ Фанис Зиганшин с произведением Разиля Валиева «Музейда янгын». Однако сам артист считает, что победителя определить непросто.

«Если бы была моя воля, я бы раздал первые места всем, особенно детям. Для них этот день стал не просто праздником, а настоящим экзаменом. За кулисами я видел, с каким трепетом они относятся к этому конкурсу» — поделился Зиганшин.

Не обошли стороной и тему СВО. Одним из участников был гвардии прапорщик Ленар Гарипов. Он не смог присутствовать на концерте, поэтому зрители посмотрели видеоролик, где он исполнил песню «Мин кайтырмын». В категории «Поэзия» среди участников старше 18 лет он занял третье место.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Список победителей:

В возрастной категории до 7 лет

«Поэзия»:

I место — Мингазова Самина Раушановна — Г. Тукай «Туган тел» (Набережные Челны)

II место — Гатауллин Амир Динарович — Ш. Галиев «Телевизор булды баш» (Набережные Челны)

II место — Садыкова Самира Руслановна — Р.Курбан «Туган тел» (Пестрецы)

III урын — Магсумзянова Нафиса Ильшатовна — Ш. Галиев «Сиңа әйтәм» (Казань)

«Проза»:

III место — Захидуллина Ралина Марселевна — А. Гимадиев «Селфи таягы» (Казань)

В возрастной категории 8-13 лет

«Поэзия»:

I место — Хусаенов Рустам Рахимзянович — И.Юзеев «Татар моңы» (Казань)

II место — Яппаров Рамиль Ильдарович — Д.Дарзаман «Тәнәфес» (Балтаси)

III место — Бариева Малика Руслановна — М.Джалиль «Яшь ана» (Казань)

«Проза»:

I место — Гарифзянов Сайдаш Шамилевич — В.Нуриев «Инша» (Казань)

II место — Хайбрянова Рузалина Рузилевна — М.Юныс «Шәмдәлләрдә генә утлар яна» (Актанышский район, с. Старое Байсарово)

III место — Багаутдинов Денис Азатович — А.Гимадиев «Тормозлары шәп иде» (Азнакаево)

В возрастной категории 14-17 лет

«Поэзия»:

I место — Закиева Камилла Эльвировна — татарское народное устное творчество, баит «Сөембикә» (Казань)

II место — Калимуллина Гулия Раузитовна — Ф.Яруллин «Үзенә йотып иң зур хәбәрен» (Атнинский район, с. Куам)

III место — Трутнев Карим Артурович — Р.Вәлиева, Ә.Ситдыйкова «Моңлы җырым минем халкымнан» (Пермский край, Бардымский район)

III место — Исрафилов Амир Булатович — Р.Валиева «Замана баласы» (Балтаси)

«Проза»:

I место — Аглиуллин Аяз Анисович — Л.Ихсанова «Наил һәм Фаил» (Казань)

II место — Шарипова Азалия Рафисовна — А.Гилязов «Яра» (Казань)

III место — Мавлетова Руфина Ильдаровна — татарское народное устное творчество «Таш алыплар» (Сабинский район, дер. Туктар)

В возрастной категории 18 лет и старше

«Поэзия»:

I место — Гараев Салават Булатович — А.Атнабаев «Без малайлар идек» (Высокогорский район, с. Ямашурма)

II место — Галиуллина Зульфия Хабибулловна — А.Атнабаев «Вакыт юк» (Нурлат)

III место — Якупов Айрат Айдарович — М.Акмулла «Синең биш асылың» (Тюлячинский район, с. Тюлячи)

III место — Гарипов Ленар Ильгизович — Э.Ахметова «Мин кайтырмын» (Владимирская область, г. Муром)

«Проза»:

I место — Сафина Элина Витальевна — А.Еники отрывок из романа «Гөләндәм туташ хатирәсе» (Казань)

II место — Ильязова Зиля Раисовна — А.Еники «Матурлык» (Балтаси)

В категории творческая семья

I место — Семья Нуруллиных — Г. Тукай «Таян Аллага», И.Нуруллина. «Гаилә» (Зеленодольск)

II место — Семья Нуруллиных — Ф.Сафин «Туган телдә сөйләш, балам», Л.Лерон «Татар баласы» (Нижнекамск)

III место — Семья Мардановых — М.Джалиль «Эш дуслары» (Балтаси)

Специальный приз от международного бренда «Туган Батыр»

Семья Закировых А.Закиров «Шәби дәфтәре» (Бугульма)

Семья Гимадиевых — Ш. Зигангирова «Әнием дәресләре», Р.Миннуллин «Әнкәйләргә Аллаһ ярдәм бирсен!» (Богатые Сабы)

В категории профессиональные участники:

I место — Зиганшин Фанис Радифович — Р.Валиев «Музейда янгын» (Казань)

II место — Майдуллин Фаиз Фоатович — И.Салахов отрывок из рассказа «Ана тавышы» хикәясеннән өзек (Набережные Челны)

III место — Сибгатуллин Фикрет Рафикович — Ф.Яруллин «Ул җырны мин генә беләм…» (Заинский район, с. Верхний Налим)

В категории авторы-исполнители 15 лет и старше

I место — Гибадуллина Лилия Фаисовна — «Гомерем ике түгел» (Набережные Челны)

II место — Гилязов Фаниль Фаилевич — «Кече Ватаным» (Казань)

III место — Давлетшин Линар Абдуллович — «Бирешмибез картлыкка» (Камско-Устьинский район, дер. Данышево)

Специальный приз от Союза Писателей РТ

Садреева Диана Ильшатовна — «Бирешмибез картлыкка»

Победители в категории «Специальная номинация «Туган тел» («Родной язык»)

I место — Алексеев Антон Алексеевич — М.Шкетан «Мичун уке ачажат» ойлымаш гыч ужаш (Республика Марий Эл, Моркинский район, пгт. Морки)

I место — Иванова Екатерина Денисовна — «Я-женщина удмуртка» (Балтасинский район, дер. Верхняя Ушма)

I место — Мишакина Мария Артемовна — «Эрзянь мастор», автор неизвестен (Лениногорск)

I место — Андреева Анастасия Валерьевна — «Янра чаваш юрри» (Буинский район).

Жамиль Салимгареев