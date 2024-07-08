Тысячи учеников могут найти летом в «Пятёрочке» книги и бесплатно их читать в приложении

Фото пресс-служба "Пятерочки"

Торговая сеть «Пятёрочка» и мобильное приложение «НЭБ Свет» Российской государственной библиотеки запускают второй ежегодный социальный проект «Летнее чтение для школьников». В «Центрах местного сообщества» на территории 1350 магазинов ритейлер организовал специальные локации, где учащиеся могут получить подборку книг на каникулы и бесплатно читать их на своих девайсах. По сравнению с прошлым годом к реализации инициативы привлечено почти в 4 раза больше торговых точек.

Списки художественных произведений предназначены для учеников 2-11 классов и составлены редакцией «НЭБ Свет» совместно с экспертами-педагогами. Проект поможет юным посетителям не только подготовиться к новому учебному году, но и с пользой провести летние каникулы. Также акция повысит доступность электронных книг для школьников.

В летнюю подборку вошли более 500 произведений. Они доступны в удобном формате с использованием привычных гаджетов. Для тех, кто захочет выйти за рамки списка, организаторы рекомендуют обратить внимание на популярные произведения современных авторов. Среди них истории о детстве, фантастика, фэнтези, приключенческие романы и научпоп для детей. Если читателю необходимо закрепить полученные знания, сервис предлагает воспользоваться тестированием. Узнать, какая литература попала в перечень, можно на странице акции.

«Мода читать книги среди детей и подростков – возвращается, и мы это видим. Опыт прошлого года, когда стартовал проект, показал, что интерес к мировым шедеврам литературы у ребят находится на высоком уровне. Главное, популяризировать чтение нужно без лишнего принуждения и в привычной для них интерактивной форме – через смартфоны, планшеты и другие гаджеты. И тогда полезная привычка станет частью их жизни. Со своей стороны, мы масштабировали инициативу на все регионы присутствия ЦМС. А это значит, о проекте узнает большее число школьников и их родителей», – комментирует Снежана Малясова, руководитель проекта «Центры местного сообщества» торговой сети «Пятёрочка».

«Фонды «Ленинки» доступны для читателей всех возрастов и всех социальных групп. Особое внимание, конечно, уделяется детям. Мы хотим, чтобы им было комфортно открывать для себя лучшие произведения отечественной и зарубежной литературы. Приложение «НЭБ Свет» помогает ребятам познакомиться с шедеврами мировой классики, изучить историю творчества знаменитых авторов и в интерактивной форме закрепить полученные знания. Наш совместный с «Пятёрочкой» проект растет, а значит, ещё больше школьников сможет провести каникулы интересно и с пользой», — отметил генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

Пилотный проект «Летнее чтение для школьников» был запущен в августе 2023 года. Он включал 355 магазинов сети «Пятёрочка» в 9 субъектах России. В этом году акцию распространили на все «Центры местного сообщества» (ЦМС), работающих в 1350 торговых точках – теперь о ней узнают жители из 32 регионов.

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