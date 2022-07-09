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Ру Тат
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Политика
9 июля 2022  11:55

Тысячи протестующих в Шри-Ланке ворвались в резиденцию Президента, есть пострадавшие

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Тысячи протестующих в столице Коломбо прорвались через полицейские баррикады и взяли штурмом резиденцию Президента Готабхаи Раджапаксы, сообщает Reuters. Они требуют отставки Раджапаксы, обвиняя его в экономическом упадке.

По словам источников в Минобороны страны, глава страны покинул резиденцию еще перед запланированным митингом. Пострадали минимум 33 человека,  том числе полицейские, пишут СМИ. Тысячи протестующих приехали из других районов на машинах, фургонах и автобусах, пишет агентство AFP.

Сообщается, что премьер Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное совещание партийных руководителей.

#акция протеста #Шри-Ланка
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