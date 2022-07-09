Тысячи протестующих в Шри-Ланке ворвались в резиденцию Президента, есть пострадавшие

Тысячи протестующих в столице Коломбо прорвались через полицейские баррикады и взяли штурмом резиденцию Президента Готабхаи Раджапаксы, сообщает Reuters. Они требуют отставки Раджапаксы, обвиняя его в экономическом упадке.

По словам источников в Минобороны страны, глава страны покинул резиденцию еще перед запланированным митингом. Пострадали минимум 33 человека, том числе полицейские, пишут СМИ. Тысячи протестующих приехали из других районов на машинах, фургонах и автобусах, пишет агентство AFP.

Сообщается, что премьер Шри-Ланки Ранил Викремесингхе созвал экстренное совещание партийных руководителей.