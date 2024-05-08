«Тысячи пройденных км и перевезенных раненых»: как фронту служили водители из Татарстана

Жительница Аксубаевского района Татарстана Валентина Захарова тоже стала участницей акции «Мой герой – моя семья». Онам поведала историю про своего деда Григория Федорова.

Григорий Семенович, родился 19 ноября 1910 года в деревне Старые Савруши Аксубаевского района ТАССР в семье крестьянина. Всего в их семье было четверо детей и герой рассказа - самый младший.

«Когда ему было три года, его отца сожгли заживо конокрады. А в девять лет он остался и без матери — круглый сирота. Тогда его взяли на воспитание старики. Он окончил 3 класса. В 25 лет 1935 году женился на Анне Федоровне Абросимовой — на моей бабушке. В 1936 году учился на шофера в городе Тетюши. После учебы работал в родном селе в колхозе «Коминтерн», шофером», - делится этапами жизни деда Захарова.

Она отметила, что еще в 1940 году ее деда отправили на финскую войну. Но, пока он со своими сослуживцами доехали, война кончилась. С началом же Великой Отечественной Григорий Федоров был в Казани. Они узнали об атаке фашистов на СССР, когда по пути домой заехали в Чистополь. В итоге дед был призван в РККА.

С начала войны он был шофером в Медсанбате. Его наградили медалью «За отвагу». Награду вручили от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество.

«Он за время работы показал себя как лучший шофер честно и добросовестно выполняющий свои обязанности. За все время им было пройдено на закрепленной автомашине 9356 км, без каких-либо аварий и поломок. Свою любовь к автомашине он проявлял путем содержания её постоянно в полной исправности, в боевой готовности и в должной чистоте», - продолжает родственник героя.

По воспоминаниям Захаровой, ее дед всегда с любовью относился к раненым, оберегая их от излишних толчков и ненужных страданий. Он перевез в Медсанбат 1221 человека и из медсанбата в госпиталь 2172 советских военнослужащих, из них лежачих 811 человек.

Рассказчик добавила, что дедушка часто перевозил раненых в непосредственной близости передовых позиций. Причем во время езды он еще умудрялся экономить топливо. Так, на одном из участков мужчина сэкономил 141 кг бензина.

20 апреля 1945 года Федорова наградили медалью «За боевые заслуги». Командиры отметили, что он отлично обеспечивал работу силовой части, своевременно осматривал и делал профилактический ремонт машины, за счет чего она безотказна работала.

«В полевых условиях за рекордно-короткий срок произвел три средних ремонта двигателя. Его двигатель М-1 нарабатывал по 500-600 часов без ремонта. За время своей работы обучил ефрейтора Дзецина работе на агрегате. В Кенигсбергской операции проявил высокое мастерство в боевой работе. Передающая часть радиостанции нарабатывала в сутки по 20-23 часа. Несмотря на дальность расстояния радиостанция обеспечила важное направление связи в сети Главного Маршала с Центральным Узлом ВВС КА, что во многом зависело от отличной работы силового агрегата, обслуживаемого электромехаником Федоровым», - рассказывает Захарова.

За все время боевой работы силовая часть его радиостанции проработала 3,2 тыс. часов, машина прошла 1750 км без поломки и аварий.

Дедушка Федоров вернулся с войны 1945 году. После он работать в родном колхозе. Умер герой 16 января 1979-м от болезни, когда ему было 68 лет.

«Но для нас он всегда с нами, каждый день. Он глядит на нас, ведь его фотография, как и фотографии других ветеранов, в уголке Славы «Они сражались за Родину», и дома есть его фотография», - завершила рассказ Захарова.

фото: личный архив Захаровой