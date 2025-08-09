Тысячи гостей собрались на фестивале «Итиль» в Казани

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В субботу, 9 августа, в казанском Парке Горького прошел пятый, юбилейный фестиваль «Итиль», который собрал тысячи гостей. В этот день общественное место превратилось в яркую мозаику культур народов Поволжья. Гости погрузились в атмосферу этнического многообразия: от завораживающих мелодий до уникальных изделий ручной работы.

Данный фестиваль с каждым годом привлекает все больше неравнодушных к наследию предков. Для гостей организовали обширную программу: ярмарку handmade-товаров, интерактивные мастер-классы, уличный спектакль и, конечно же, музыкальные выступления, наполненные национальным колоритом.

«Меня впервые пригласили на такой большой фестиваль с моими работами, и я очень рада быть здесь. Особенно приятно видеть, как молодежь интересуется татарской тематикой, этническими украшениями. Это очень вдохновляет!», – поделилась своими впечатления о мероприятии дизайнер бренда украшений «Айбике» Ания.

Главная идея фестиваля – сохранить и популяризировать традиции среди нового поколения.

Музыкальная сцена фестиваля была настоящим центром притяжения. С полудня до самого вечера здесь выступали коллективы из разных уголков Поволжья, а также гости из Казахстана, Белоруссии и Санкт-Петербурга. Среди хедлайнеров – SAMRATTAMA (Казахстан), Settlers (Санкт-Петербург), NEMIGA (Белоруссия).

Фестиваль посетили целыми семьями, заполнив зеленое поле парка. Атмосфера праздника и единения царила повсюду.

«Увидели в ВК пост, что сегодня проходит фестиваль, и решили приехать всей семьей. В прошлом году также посещали фестиваль и остались в приятном шоке. Очень атмосферное место», – отметила Гузель Гафьятовна, посетительница фестиваля.

Среди многочисленных активностей особое место занял уличный спектакль-променад «Гости-Аллеи». Его режиссером выступил Руслан Риманас, известный клоун, режиссер и мультижанровый артист из Казани.

«В рамках фестиваля «Итиль» мы выступаем впервые, специально по приглашению Дирекции парков и скверов. Для этого этнического фестиваля мы специально придумали этот спектакль, и сегодня у нас премьера. Мы взяли героев мифов, легенд и сказок и оживили их благодаря нашим актерам, чтобы познакомить с ними наших зрителей. Дарить радость – для нас большая радость!», – поделился он.

Зрители с восторгом погрузились в волшебное действо, которое разворачивалось прямо среди деревьев парка. Они встретили сказочных существ, духов воды и добрых чудаков, став непосредственными участниками истории.

С 12:00 до 19:00 центр ремесел «Абый&Сабый» открыл свои двери для всех желающих на творческих занятиях. Взрослые и дети с увлечением осваивали создание национального инструмента курая из пальмы, делали авторские брелки и вышивали ковры, оставляя свой след в истории фестиваля.

Айнара Эминова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»